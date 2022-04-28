Багатодітним малозабезпеченим сім'ям дадуть по 2 тисячі на дитину

До 1 вересня влада виділить 2 тисячі гривень кожній дитині з багатодітної малозабезпеченої сім'ї, зараз в Україні близько 150 тисяч дітей є одержувачами такої допомоги.
Про це розповів прессекретар президента Сергій Никифоров на брифінгу.
Никифоров поінформував, що для цієї мети планується виділити близько 300 млн гривень.
Прессекретар президента додав, що відповідний проєкт постанови проходить останні погодження та гроші повинні бути виділені в наступному місяці.
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