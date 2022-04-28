Багатодітним малозабезпеченим сім'ям дадуть по 2 тисячі на дитину

21:35 27 липня Київ, Україна

До 1 вересня влада виділить 2 тисячі гривень кожній дитині з багатодітної малозабезпеченої сім'ї, зараз в Україні близько 150 тисяч дітей є одержувачами такої допомоги.

Про це розповів прессекретар президента Сергій Никифоров на брифінгу.

"Уряд зараз готує постанову на 1 вересня про виділення допомоги малозабезпеченим багатодітним сім'ям. Зрозуміло, що таким сім'ям готувати дітей до Першого дзвоника набагато складніше, тому, щоб полегшити їм підготовку до початку навчального року, уряд готовий виділити по 2 тис. грн на дитину, не на сім'ю, а саме на дитину", - сказав представник глави держави.

Никифоров поінформував, що для цієї мети планується виділити близько 300 млн гривень.



Прессекретар президента додав, що відповідний проєкт постанови проходить останні погодження та гроші повинні бути виділені в наступному місяці.