Думка українців про територіальні поступки для миру – результати опитування

У регіональному розрізі настрої жителів заходу та центру України практично не змінилися, тоді як серед жителів півдня кількість тих, хто готовий до територіальних поступок, зросла з 8% до 21%, а серед східних жителів — з 13% до 28%.

Наразі 80% українців упевнені, що жодні територіальні поступки для досягнення миру в Україні не допустимі, йдеться у звіті за підсумками опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).Зазначається, що порівняно з травнем 2023 року з 10% до 14% зросла частка тих, хто готовий погодитися на територіальні поступки для досягнення миру та збереження незалежності України. Водночас абсолютна більшість населення — 80% (у травні 2023 року — 84%) — зберігає впевненість, що жодні територіальні поступки не допустимі, навіть якщо через це війна продовжуватиметься довше і будуть інші загрози.