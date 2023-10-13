Думка українців про територіальні поступки для миру – результати опитування

Наразі 80% українців упевнені, що жодні територіальні поступки для досягнення миру в Україні не допустимі, йдеться у звіті за підсумками опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
Зазначається, що порівняно з травнем 2023 року з 10% до 14% зросла частка тих, хто готовий погодитися на територіальні поступки для досягнення миру та збереження незалежності України. Водночас абсолютна більшість населення — 80% (у травні 2023 року — 84%) — зберігає впевненість, що жодні територіальні поступки не допустимі, навіть якщо через це війна продовжуватиметься довше і будуть інші загрози.
Зазначається, що порівняно з травнем 2023 року з 10% до 14% зросла частка тих, хто готовий погодитися на територіальні поступки для досягнення миру та збереження незалежності України. Водночас абсолютна більшість населення — 80% (у травні 2023 року — 84%) — зберігає впевненість, що жодні територіальні поступки не допустимі, навіть якщо через це війна продовжуватиметься довше і будуть інші загрози.
У регіональному розрізі настрої жителів заходу та центру України практично не змінилися, тоді як серед жителів півдня кількість тих, хто готовий до територіальних поступок, зросла з 8% до 21%, а серед східних жителів — з 13% до 28%.
Серед російськомовних громадян дещо більше тих, хто готовий до територіальних поступок (27% проти 15% серед тих, хто однаково користується українською та російською мовами, та проти 11% серед тих, хто користується українською мовою), проте серед усіх категорій більшість проти будь-яких територіальних поступок, у тому числі і проти поступок 65% російськомовних громадян.
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