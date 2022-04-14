Думка фахівця про вплив кави і алкоголю на якість нашого сну

21:10 17 листопада Київ, Україна

Кава - прекрасний спосіб підбадьоритися з ранку і отримати заряд необхідної для пробудження енергії, вважає більшість з нас і глибоко помиляється. Протилежний, але також помилковий ефект приписують і розслаблювальному ефекту келиха вина перед сном. Фахівець зі сну Метт Уолкер розвінчав поширені міфи.





Перше властивість - тривалість його дії. У звичайної дорослої людини період напіввиведення кофеїну, як ми це називаємо, становить п'ять-шість годин. Це означає, що після п'яти-шести годин 50% кофеїну, що потрапив у вас, все ще гуляють у вас по організму. А ще це означає, що чверть кофеїну залишається там до 10-12 годин. Тобто, інакше кажучи: якщо ви, скажімо, випили чашку кави о другій годині дня, то чверть цього кофеїну все ще циркулює у вас в мозку опівночі. В результаті людині може бути важче заснути або просто проспати, не прокидаючись, всю ніч. Отже, це перша прихована властивість кофеїну. Почнемо з кофеїну . Кофеїн належить до класу наркотичних речовин, які ми називаємо психостимуляторами. Стимулювальна дія кофеїну відома кожному. Від нього прокидаєшся. Але у кофеїну є ще дві приховані властивості, про які мало хто знає.Перше властивість - тривалість його дії. У звичайної дорослої людини період напіввиведення кофеїну, як ми це називаємо, становить п'ять-шість годин. Це означає, що після п'яти-шести годин 50% кофеїну, що потрапив у вас, все ще гуляють у вас по організму. А ще це означає, що чверть кофеїну залишається там до 10-12 годин. Тобто, інакше кажучи: якщо ви, скажімо, випили чашку кави о другій годині дня, то чверть цього кофеїну все ще циркулює у вас в мозку опівночі. В результаті людині може бути важче заснути або просто проспати, не прокидаючись, всю ніч. Отже, це перша прихована властивість кофеїну.



Друга проблема в тому, що кофеїн впливає на якість вашого сну. Є люди, які стверджують, що вони з тих щасливчиків, які можуть випити еспресо за вечерею і не тільки заснути без проблем, але і проспати всю ніч. Але навіть якщо це так, виявляється, що кофеїн все одно реально знижує тривалість глибокого, повільного сну, а саме його третю і четверту стадії. Це та сама відновлювальна частина сну. В результаті, ви можете прокинутися наступного ранку, не відчуваючи себе такими, що відпочили, як ніби



Це те, що стосується кофеїну, але давайте перейдемо до алкоголю, тому що алкоголю, мабуть, найчастіше помилково приписують ефект снодійного. Насправді ж це що завгодно, тільки не снодійне! Він погано відбивається на вашому сні як мінімум трьома способами.



По-перше, алкоголь належить до речовин, що називаються седативними засобами. Але зняття напруги - далеко не сон. Як показують дослідження, ці два стани дуже сильно відрізняються один від одного. Седація відбувається, коли ми просто гасимо вогнище в мозкових клітинах, особливо в корі. Але це не природний сон. Під час глибокого, повільного дельта-сну, наприклад, мозок чудово координує сотні тисяч клітин, які раптово активізуються, а потім затихають, знову одночасно вистрілюють і знову заспокоюються, виробляючи потужні мозкові хвилі повільного дельта-сну. І це перший момент, де втручання алкоголю проблематичне. Ми плутаємо седацію з глибоким сном. Друга проблема в тому, що кофеїн впливає на якість вашого сну. Є люди, які стверджують, що вони з тих щасливчиків, які можуть випити еспресо за вечерею і не тільки заснути без проблем, але і проспати всю ніч. Але навіть якщо це так, виявляється, що кофеїн все одно реально знижує тривалість глибокого, повільного сну, а саме його третю і четверту стадії. Це та сама відновлювальна частина сну. В результаті, ви можете прокинутися наступного ранку, не відчуваючи себе такими, що відпочили, як ніби сон не освіжив вас. Але оскільки ви не пам'ятаєте, що прокидалися або що не могли заснути, ви не проводите паралелі, але при цьому, можливо, помітите, що вранці вам знадобилися дві, а не одна чашка кави, щоб як слід прокинутися.Це те, що стосується кофеїну, але давайте перейдемо до алкоголю, тому що алкоголю, мабуть, найчастіше помилково приписують ефект снодійного. Насправді ж це що завгодно, тільки не снодійне! Він погано відбивається на вашому сні як мінімум трьома способами.По-перше, алкоголь належить до речовин, що називаються седативними засобами. Але зняття напруги - далеко не сон. Як показують дослідження, ці два стани дуже сильно відрізняються один від одного. Седація відбувається, коли ми просто гасимо вогнище в мозкових клітинах, особливо в корі. Але це не природний сон. Під час глибокого, повільного дельта-сну, наприклад, мозок чудово координує сотні тисяч клітин, які раптово активізуються, а потім затихають, знову одночасно вистрілюють і знову заспокоюються, виробляючи потужні мозкові хвилі повільного дельта-сну. І це перший момент, де втручання алкоголю проблематичне. Ми плутаємо седацію з глибоким сном.



Друга проблема з алкоголем в тому, що він дробить ваш сон. Під час сну алкоголь може викликати стресовий стан, так звану реакцію «бий або біжи» нервової системи, через яку ви будете частіше прокидатися протягом ночі. Алкоголь навіть може збільшити кількість вироблюваних мозком речовин, що викликають тривогу, які теж почнуть переривати ваш сон.



Третє, і останнє, згубний вплив алкоголю на сон - це те, що алкоголь може взагалі заблокувати фазу швидкого БДГ-сну, або фазу сновидінь. БДГ-сон, так званий «швидкий рух очей», впливає на низку корисних функцій, таких як емоційний стан, здорова психіка і навіть на творчі здібності.