МКЧХ планує збільшити обсяг гуманітарної діяльності в Маріуполі

17:35 02 вересня Київ, Україна

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) планує збільшити обсяг гуманітарної діяльності у Маріуполі.



Про це повідомив гендиректор організації Роберт Мардіні в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".



За його словами, вчора вдалося провести роздачу 1500 комплектів гуманітарної допомоги.



"Ми розуміємо, що існують набагато більші потреби. Ми збільшуватимемо обсяг нашої діяльності", - сказав Мардіні.



Також він зазначив, що організація продовжуватиме надавати допомогу маріупольським лікарням медичним обладнанням, ліками та надавати адресну продуктову та фінансову допомогу людям у тимчасово окупованому місті.



За словами Мардіні, за час війни МКЧХ надав грошову допомогу для відновлення житла 300 тисячам українців.