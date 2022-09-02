МКЧХ планує збільшити обсяг гуманітарної діяльності в Маріуполі

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) планує збільшити обсяг гуманітарної діяльності у Маріуполі.
Про це повідомив гендиректор організації Роберт Мардіні в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
За його словами, вчора вдалося провести роздачу 1500 комплектів гуманітарної допомоги.
"Ми розуміємо, що існують набагато більші потреби. Ми збільшуватимемо обсяг нашої діяльності", - сказав Мардіні.
Також він зазначив, що організація продовжуватиме надавати допомогу маріупольським лікарням медичним обладнанням, ліками та надавати адресну продуктову та фінансову допомогу людям у тимчасово окупованому місті.
За словами Мардіні, за час війни МКЧХ надав грошову допомогу для відновлення житла 300 тисячам українців.
Про це повідомив гендиректор організації Роберт Мардіні в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
За його словами, вчора вдалося провести роздачу 1500 комплектів гуманітарної допомоги.
"Ми розуміємо, що існують набагато більші потреби. Ми збільшуватимемо обсяг нашої діяльності", - сказав Мардіні.
Також він зазначив, що організація продовжуватиме надавати допомогу маріупольським лікарням медичним обладнанням, ліками та надавати адресну продуктову та фінансову допомогу людям у тимчасово окупованому місті.
За словами Мардіні, за час війни МКЧХ надав грошову допомогу для відновлення житла 300 тисячам українців.
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