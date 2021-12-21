Митрополит Павло пошкодував, що привітав Лукашенка з перемогою

Не тільки деякі силовики Білорусі встали на сторону протестуючих громадян. Обурення і відчай випробував глава Білоруської церкви митрополит Павло. Як повідомив сьогодні в інтерв'ю для Радіо Свобода прес-секретар церкви протоієрей Сергій Лепін, митрополит приніс свої вибачення перед паствою за висловлену ним привітання на адресу Олександра Лукашенка.

За його словами, митрополит Павло вибачився за передчасне привітання Лукашенко, яке обурило віруючих.

"Митрополит отримав інформацію про події в Білорусі. Він подивився відео про затримання, був обурений, його охопив жах і відчай ", - сказав отець Сергій Лепін.

Раніше митрополит відповів на запитання віруючих і закликав молитовно підтримувати незаконно затриманих і ображених. Така спільна молитва буде проходити щодня о 13:00 і буде супроводжуватися процесією.

Після початку протестів Митрополит Мінський і Заславський, Патріарший Екзарх всієї Білорусі Павло закликав білорусів до розсудливості, світу, діалогу та порозуміння.

Напередодні повідомлялося, що в лікарнях Мінська знаходяться 150 потерпілих.

Раніше в МВС заявили, що відпустили дві тисячі затриманих з приблизно 6,7 тисячі.