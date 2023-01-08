Місію ООН з розслідування військового злочину в Оленівці розпущено

11:52 08 січня Київ, Україна

ООН розпустила місію з розслідування військового злочину в Оленівці, але навіть не засудила росію, яка зробила все, щоб не допустити місію на місце інциденту, що стався в ніч проти 29 липня, коли загинуло понад 50 українських полонених.. Про це український омбудсмен Дмитро Лубинець заявив під час телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Вкотре, на жаль, ми побачили посередницько-нейтральну позицію ООН. Жодного слова засудження російської сторони, яка і зробила все, щоб не допустити туди цю міжнародну місію", - сказав Лубинець.

Омбудсмен зазначив, що сам спочатку скептично ставився до цієї місії.

"По-перше, я проаналізував склад цієї місії і покроково показав, що всі три людини мають дуже позитивне ставлення до Росії, і це вже неприпустимо. І по-друге, справді, я й тоді казав: а як вони хочуть туди доїхати? Тобто, Росія дає на це дозвіл? Ні, не дає", - сказав Лубинець.

За словами Лубинця, він був готовий поїхати на зустріч з місією з доказами про те, що сталося в Оленівці, щоб робота зрушила з місця, чи хоча б засудити ситуацію онлайн.

"В принципі, Україна публічно говорила, що ми готові сприяти, створити всі умови, будь ласка, приїжджайте. Але п'ять місяців минуло – і нічого. Через спікера генсека ООН ми дізналися про те, що генсек вирішив розпустити цю місію. Але якщо вона вже була створена, то, принаймні, хоч якусь роботу зробіть. І якщо ви не отримали гарантій безпеки, то привселюдно скажіть, що росія вас не допустила, що ви її засуджуєте", - сказав Лубинець.

Генштаб ЗСУ заявив, що збройні сили Росії здійснили прицільний умисний артобстріл виправної установи в Оленівці, а заяви про нібито обстріли з українського боку є відвертою брехнею та провокацією.