Місія МАГАТЕ прибула на Рівненську АЕС

18:39 18 січня Київ, Україна

На Рівненську АЕС прибула делегація МАГАТЕ на чолі з генеральним директором агентства Рафаелем Гроссі. Про це повідомляє прес-служба РАЕС у середу, 18 січня.



Вказано, що у складі делегації експерти з 13 країн. Їх супроводжує в.о. головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олега Корікова.



У рамках місії на РАЕС будуть перебувати два експерти з ядерної безпеки. Вони здійснюватимуть моніторинг ситуації на станції, технічну підтримку та консультації українським колегам, а також фіксуватимуть усі позаштатні ситуації на об'єкті.



Представники місії МАГАТЕ також інформуватимуть агентство про необхідність дій європейських партнерів, які б унеможливлювали зниження семи фундаментальних принципів ядерної безпеки та захищеності через війну.

"Насамперед, ми розглядаємо цю місію як можливість розширити допомогу та підтримку в будь-якому вигляді, якої ви потребуєте, для дотримання вимог ядерної та радіаційної безпеки. Ми спостерігатимемо за фізичною цілісністю станції, за функціонуванням усіх систем, за психологічним станом персоналу", – сказав Гроссі.

Іноземні фахівці будуть присутні на всіх об'єктах ядерної енергетики України, включаючи Чорнобильську АЕС. Загалом на всіх атомних станціях працюватимуть до 12 експертів МАГАТЕ, що має стати важливим кроком у наданні допомоги Україні в умовах російської агресії.



