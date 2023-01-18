Місія МАГАТЕ прибула на Рівненську АЕС

На Рівненську АЕС прибула делегація МАГАТЕ на чолі з генеральним директором агентства Рафаелем Гроссі. Про це повідомляє прес-служба РАЕС у середу, 18 січня.
Вказано, що у складі делегації експерти з 13 країн. Їх супроводжує в.о. головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олега Корікова.
У рамках місії на РАЕС будуть перебувати два експерти з ядерної безпеки. Вони здійснюватимуть моніторинг ситуації на станції, технічну підтримку та консультації українським колегам, а також фіксуватимуть усі позаштатні ситуації на об'єкті.
Представники місії МАГАТЕ також інформуватимуть агентство про необхідність дій європейських партнерів, які б унеможливлювали зниження семи фундаментальних принципів ядерної безпеки та захищеності через війну.
Вказано, що у складі делегації експерти з 13 країн. Їх супроводжує в.о. головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олега Корікова.
У рамках місії на РАЕС будуть перебувати два експерти з ядерної безпеки. Вони здійснюватимуть моніторинг ситуації на станції, технічну підтримку та консультації українським колегам, а також фіксуватимуть усі позаштатні ситуації на об'єкті.
Представники місії МАГАТЕ також інформуватимуть агентство про необхідність дій європейських партнерів, які б унеможливлювали зниження семи фундаментальних принципів ядерної безпеки та захищеності через війну.
Іноземні фахівці будуть присутні на всіх об'єктах ядерної енергетики України, включаючи Чорнобильську АЕС. Загалом на всіх атомних станціях працюватимуть до 12 експертів МАГАТЕ, що має стати важливим кроком у наданні допомоги Україні в умовах російської агресії.
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