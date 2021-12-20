Місія NASA: город на місяці

19:59 22 липень Київ, Україна

Вчені змоделювали умови місячного грунту на Землю і почали проводити експерименти з вирощуванням рослин, для вирішення важливої проблеми - забезпечення продуктами харчування астронавтів , під час космічних місій.



У роботу Лабораторії реактивного руху



Працюючи з дому дослідники вирішили провести експеримент за межами офісу. Йшлося про вирощування редиски в грунті без поживних речовин, а також з їх мінімальною кількістю. Провести експеримент у себе вдома вирішив член команди NASA Макс Колеман.



У роботу Лабораторії реактивного руху NASA внесла корективи пандемія коронавируса.Працюючи з дому дослідники вирішили провести експеримент за межами офісу. Йшлося про вирощування редиски в грунті без поживних речовин, а також з їх мінімальною кількістю. Провести експеримент у себе вдома вирішив член команди NASA Макс Колеман.

Дослідник замовив насіння редиски разом з пустельним піском, і почала домашній експеримент.

"Ми намагаємося показати, що астронавти можуть використовувати садівництво для вирощування власної їжі на Місяці. Ми збираємося зробити один крихітний крок у цьому напрямку, щоб показати, що місячна грунт містить речовини, які можуть послужити як поживних речовин для рослин. Це включає в себе отримання правильних хімічних елементів, що дозволяють рослинам виробляти хлорофіл, за участю якого відбувається фотосинтез ", - говорить Колеман.

За його словами, для експерименту редиска була вибрана не випадково.

"Вона і раніше використовувалася в космосі, так як проростає дуже і дуже швидко", - відзначає вчений.

Крім цього, оскільки один місячний день триває приблизно 28 земних діб через повільне обертання Місяця, швидкість зростання редиски дуже важлива.