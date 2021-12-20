Місія NASA: город на місяці

Вчені змоделювали умови місячного грунту на Землю і почали проводити експерименти з вирощуванням рослин, для вирішення важливої проблеми - забезпечення продуктами харчування астронавтів, під час космічних місій.
У роботу Лабораторії реактивного руху NASA внесла корективи пандемія коронавируса.
Працюючи з дому дослідники вирішили провести експеримент за межами офісу. Йшлося про вирощування редиски в грунті без поживних речовин, а також з їх мінімальною кількістю. Провести експеримент у себе вдома вирішив член команди NASA Макс Колеман.
Дослідник замовив насіння редиски разом з пустельним піском, і почала домашній експеримент.
За його словами, для експерименту редиска була вибрана не випадково.
Крім цього, оскільки один місячний день триває приблизно 28 земних діб через повільне обертання Місяця, швидкість зростання редиски дуже важлива.
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