Міша Коллінз зустрівся з українськими саперами у Чернігівській області

17:25 01 червня Київ, Україна

Знаменитий американський актор Міша Коллінз прибув до Чернігівської області, щоб ознайомитись із роботою українських саперів, які невтомно розміновують територію від ворожих снарядів.



Цікаві фотографії та враження актора від поїздки були опубліковані на офіційній сторінці UNITED 24.



Як повідомляється, раніше в цьому районі знаходилися позиції російських військ, всього за кілька кілометрів від місця візиту Міші Коллінза.



Під час своєї поїздки Міша Коллінз також планує провести день із військовими Державної спеціальної служби транспорту як посланець платформи "Гуманітарне розмінування" та побачити, як відбувається знешкодження мін та боєприпасів, залишених російською армією.