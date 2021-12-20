МОЗ введе ще одну обов'язкове щеплення

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Вакцинацію дітей від пневмококової інфекції, хочуть включити в Національний календар щеплень з 2022 року.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу у вівторок, 4 серпня.

"Не дивлячись на пандемію, ми вживаємо всіх заходів для додаткового розширення календаря щеплень і розширення переліку інфекційних хвороб, від яких можемо і повинні захищатися шляхом імунопрофілактики", - зазначив Ляшко.

За його словами, в червні поточного року Національна технічна група експертів з імунопрофілактики рекомендувала Міністерству охорони здоров'я включити в Національний календар щеплень вакцину проти пневмококової інфекції.



31 липня штаб Міністерства розглянув цю пропозицію, а також звернення Глобального вакцинного альянсу в Україні про те, що вона може отримати вакцину проти пневмококової інфекції за спеціальною ціною. Штаб рекомендував включити вакцину в Національний календар щеплень з 2022 року.



Така вакцинація відбуватиметься тричі: перші два щеплення - в перший рік життя і третя щеплення - у другий рік життя.