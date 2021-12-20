МОЗ відновив атестацію і змінив порядок її проведення для лікарів

11:33 24 березень Київ, Україна

Незважаючи на посилення карантинних обмежень по всій країні, МОЗ ухвалив рішення відновити профатестацію медичного персоналу.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак в ході пресбрифінгу в Києві в середу.

"МОЗ сьогодні оприлюднить наказ, яким передбачається відновлення атестацій, призупинених на час дії карантину, з дотриманням всього режиму протиепідемічних норм", - сказала вона.

За словами Микичак, МОЗ рекомендує всім атестаційним комісіям обласних департаментів і управлінь охорони здоров'я приймати документи онлайн або в поштовій формі і проводити атестацію з дотриманням всіх протиепідемічних заходів. Атестаційні комісії з дати набуття чинності наказу повинні в одноденний термін затвердити і опублікувати графіки засідань атестаційних комісій.



Заступниця міністра додала, що в порядок проведення атестації лікарів внесені зміни, зокрема:



- присвоєння наступної кваліфікаційної категорії може бути проведене не раніше ніж через рік після проведення попередньої атестації за умови перевищення вимоги за кількістю балів безперервного професійного розвитку;



- лікарі, які хочуть пройти атестацію на присвоєння кваліфікаційної категорії, повинні подати документи не за два місяці, а за місяць до початку роботи комісії;



- за види діяльності, які не належать до відповідної лікарської спеціальності або спеціальностей лікаря, враховується не більше восьми балів щорічно;



- приватне освітнє портфоліо за відповідний період має подаватися до відділу кадрів за місцем роботи, а не надсилатися в територіальні атестаційні комісії.



У 2021 році термін подачі особистого освітнього портфоліо продовжується на місяць.