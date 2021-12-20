МОЗ: в "червону" карантинну зону увійшла Сумщина

11:03 22 березень Київ, Україна

З 22 березня МОЗ оновив епідзонування, тепер в "червону" зону входять 8 регіонів, в "помаранчеву" - 11, в "жовту" - 6.



У "червону" зону перейшла Сумщина. В області більше трьох днів перевищені два показники - кількість виявлених випадків інфікування (24,7% при нормі не більше 20%) і рівень госпіталізацій (67,4 при нормі 60).



Так, в "червоній" зоні вже знаходяться 8 регіонів: Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.



Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області продовжують знаходитися в "помаранчевій" зоні.



Волинська, Запорізька, Кіровоградська, Рівненська, Харківська та Херсонська області знаходяться в "жовтій" зоні.