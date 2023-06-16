МОЗ України попереджає про небезпеку використання води з водоймищ

18:01 12 червня Київ, Україна

Міністерство охорони здоров'я України попереджає про ризики використання води з водойм у п'яти областях після теракту на Каховській ГЕС.



У зв'язку із подією на Каховській ГЕС, споживання та використання води з акваторії Дніпра та інших водойм у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях стає небезпечним.

"Міністерство закликає звертатися лише до безпечних джерел води. Важливо утриматися від споживання та використання неочищеної води з акваторії Дніпра та інших водойм у найбільш постраждалих регіонах після теракту. Особлива увага приділяється Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областям", - наголошується в офіційному повідомленні.



Міністерство охорони здоров'я наголошує, що такий запобіжний засіб пов'язаний з високим ступенем забруднення води, викликаним затопленням полів, каналізаційних споруд, цвинтарів і домашніх господарств.

"Спостерігається значне перевищення мікробіологічних показників у поверхневих водоймах. Тому суворо забороняється використовувати цю воду, оскільки це може призвести до гострих кишкових інфекцій", - інформує пресслужба міністерства.

Міністерство також рекомендує уникати купання у водоймах, використання води для господарських потреб та напування тварин у вищезгаданих регіонах. Крім того, риболовля не рекомендується в цих умовах.