МОЗ України попереджає про небезпеку використання води з водоймищ

Міністерство охорони здоров'я України попереджає про ризики використання води з водойм у п'яти областях після теракту на Каховській ГЕС.
У зв'язку із подією на Каховській ГЕС, споживання та використання води з акваторії Дніпра та інших водойм у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях стає небезпечним.
У зв'язку із подією на Каховській ГЕС, споживання та використання води з акваторії Дніпра та інших водойм у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях стає небезпечним.
Міністерство охорони здоров'я наголошує, що такий запобіжний засіб пов'язаний з високим ступенем забруднення води, викликаним затопленням полів, каналізаційних споруд, цвинтарів і домашніх господарств.
Міністерство також рекомендує уникати купання у водоймах, використання води для господарських потреб та напування тварин у вищезгаданих регіонах. Крім того, риболовля не рекомендується в цих умовах.
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