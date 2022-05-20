МОЗ України пообіцяв заохочення за вакцинацію

Наслідуючи приклад зарубіжних колег, глава МОЗ Віктор Ляшко пообіцяв усім громадянам, які зроблять щеплення від коронавірусу протягом цього тижня, безкоштовні квитки на концерт.
Відзначається, що починаючи з середи, 18 серпня, українці зможуть отримати нагороду за щеплення - безкоштовні квитки на святковий концерт на НСК Олімпійському.
Чи поширюється це заохочення на українців, що живуть не в столиці, поки не повідомляється.
Сьогодні в МОЗ також повідомляли, що вакцинованих українців заохочувати поки не будуть. Привілеї для щеплених від коронавірусу введуть тільки після імунізації половини населення.
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