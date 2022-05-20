МОЗ України пообіцяв заохочення за вакцинацію

07:21 17 серпня Київ, Україна

Наслідуючи приклад зарубіжних колег, глава МОЗ Віктор Ляшко пообіцяв усім громадянам, які зроблять щеплення від коронавірусу протягом цього тижня, безкоштовні квитки на концерт.

Відзначається, що починаючи з середи, 18 серпня, українці зможуть отримати нагороду за щеплення - безкоштовні квитки на святковий концерт на НСК Олімпійському.

"Всі, хто вакцинується в центрах масової вакцинації і пунктах щеплення, з середи отримають квитки на святковий концерт до Дня Незалежності, який відбудеться 24 серпня на НСК", - сказав він.

Чи поширюється це заохочення на українців, що живуть не в столиці, поки не повідомляється.

Сьогодні в МОЗ також повідомляли, що вакцинованих українців заохочувати поки не будуть. Привілеї для щеплених від коронавірусу введуть тільки після імунізації половини населення.