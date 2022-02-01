МОЗ просить використовувати «Дію» за призначенням

13:45 12 травень Київ, Україна

Заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер закликав громадян України не використовувати додаток "Дія" для селфі, фото тварин або дітей.

"Ми часто стали фіксувати такі питання, коли люди в додатку "Дія" фотографують дітей, тварин, себе в дзеркалах, свої фотографії, частини тіла... І, звичайно, виникають питання, що потім програма не працює при верифікації", - сказав Кучер.

Він зазначив, що в контакт-центр часто звертаються громадяни зі скаргами на те, що додаток "Вдома", призначене для контролю за самоизоляцией контактних або хворих COVID-19 чоловік, не працює коректно.

"Я хочу звернути увагу, що кожен такий дзвінок, можливо, відволікає операторів контакт-центру від більш насущних питань, коли необхідно вирішувати більш оперативні питання, пов'язані з госпіталізацією людей, знаходження їм місця, куди їх госпіталізувати і так далі. Ми багато часу почали витрачати на це, і я хотів би звернути увагу громадян, що в Україні максимально лояльно використовують ті сервіси, які дозволяють нам контролювати і стримувати відповідно поширення інфекції. я хотів би, щоб всі ставилися до цього серйозно, тому що обмін даними чітко налагоджений, у нас є вся інформація про порушників", - сказав Кучер.

Він закликав використовувати додаток "Дія" за призначенням.