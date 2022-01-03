МОЗ оголосив низку рекомендацій для населення і церков на Великдень

11:41 23 квітень Київ, Україна

Уряд України не буде вводити додаткові карантинні обмеження на Великодні свята, однак МОЗ розробив низку рекомендацій.



Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.



Зокрема, він звернувся до релігійних закладів з такими рекомендаціями на Великдень:

заохочувати "онлайн" богослужіння для вірян,

збільшити кількість сесій благословення і зменшити їхню тривалість,

зафіксувати вхідні двері/блоки на територію і в приміщення храмів у відкритому стані,

встановити обмеження на відвідування служби перед благословенням всередині храмів і забезпечити дотримання дистанції між парафіянами на вулиці не менше 1,5 м,

рекомендувати відвідувати обряд благословення і освячення їжі тільки 1 особі з сім'ї.

Також Ляшко звернувся до населення України, він рекомендує: