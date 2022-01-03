МОЗ оголосив низку рекомендацій для населення і церков на Великдень

Уряд України не буде вводити додаткові карантинні обмеження на Великодні свята, однак МОЗ розробив низку рекомендацій.
Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
Зокрема, він звернувся до релігійних закладів з такими рекомендаціями на Великдень:
- заохочувати "онлайн" богослужіння для вірян,
- збільшити кількість сесій благословення і зменшити їхню тривалість,
- зафіксувати вхідні двері/блоки на територію і в приміщення храмів у відкритому стані,
- встановити обмеження на відвідування служби перед благословенням всередині храмів і забезпечити дотримання дистанції між парафіянами на вулиці не менше 1,5 м,
- рекомендувати відвідувати обряд благословення і освячення їжі тільки 1 особі з сім'ї.
Також Ляшко звернувся до населення України, він рекомендує:
- літнім людям, людям з хронічними захворюваннями утриматися від відвідування храмів, краще освятити святковий кошик на свіжому повітрі біля храму,
- утриматися від святкових відвідувань родичів і друзів,
- краще, щоб в храм на Великдень йшов хтось один із родини.
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