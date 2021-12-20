МОЗ оприлюднив оновлене епідзонування

13:29 12 березень Київ, Україна

За даними Міністерства охорони здоров'я, на ранок 12 березня перевищення норми госпіталізації громадян України з діагнозом коронавірус зафіксовані в м.Київ та ще семи областях.



Так, в "червоній" зоні залишаються Івано-Франківська, Житомирська, Закарпатська і Чернівецька області. Там перевищено епідеміологічний поріг (в Івано-Франківській, Закарпатській та Житомирській областях), коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19, а також рівень госпіталізацій. У Закарпатській області перевищено рівень завантаженості лікарняних ліжок з киснем - 68,8% (при нормі менше 65%), в Івано-Франківській області цей показник близький до граничного значення - 64,7%.



В "помаранчеву" зону потрапили Київ, Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька і Черкаська області.



Решта регіонів України - в "жовтій" зоні.



При цьому станом на 11 березня в Україні показник госпіталізацій перевищено у восьми регіонах - в Києві (73,7 на 100 тисяч населення при нормі 60), Івано-Франківській (130,5), Вінницькій (121,2), Чернівецькій (89,1), Закарпатській (87,3), Житомирській (87,6), Миколаївській (77,4) і Хмельницькій (66,6) областях.



Епідпоріг перевищено у восьми областях: Донецькій (119,4%), Житомирській (141,3%), Закарпатській (139,0%), Київській (100,1%), Івано-Франківській (209,1%), Сумській (109,7%), Тернопільській (147,1%) та Черкаській (101,9%).