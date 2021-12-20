Мін'юст: Жертвам насильства виплачуватимуть гроші

У Мін'юсті планують створити спеціалізований фонд, кошти якого будуть виплачуватися людям, постраждалим в результаті вчинення насильницьких злочинів.
Заступник міністра юстиції Олександр Банчук заявив, що людям, по відношенню до яких були застосовані насильницькі дії, планують виплачувати компенсації.
За його словами, працівники Мін'юсту виступили з ініціативою створити спеціальний Фонд відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких злочинів, а виплати мають намір виробляти через регіональні відомства з надання правової допомоги.
Заступник міністра зазначив, що таке рішення допоможе налагодити ефективну і швидку систему компенсацій. Він додав, що робота по визначенню мінімальної суми відшкодування шкоди вже почалася.
Заступник міністра підкреслив, що мінімальна сума компенсації становитиме 1 000 гривень.
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