Мін'юст: Жертвам насильства виплачуватимуть гроші

23:40 28 липень Київ, Україна

У Мін'юсті планують створити спеціалізований фонд, кошти якого будуть виплачуватися людям, постраждалим в результаті вчинення насильницьких злочинів.

Заступник міністра юстиції Олександр Банчук заявив, що людям, по відношенню до яких були застосовані насильницькі дії, планують виплачувати компенсації.

За його словами, працівники Мін'юсту виступили з ініціативою створити спеціальний Фонд відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких злочинів, а виплати мають намір виробляти через регіональні відомства з надання правової допомоги.

Заступник міністра зазначив, що таке рішення допоможе налагодити ефективну і швидку систему компенсацій. Він додав, що робота по визначенню мінімальної суми відшкодування шкоди вже почалася.

«Потерпілі від насильницьких дій громадяни та їхні родичі, при наявності документа про проведену експертизу про те, що їх покалічили, а також виписки з Єдиного реєстру досудових розслідувань про заклад провадження у цій справі зможуть отримати компенсацію, звернувшись до центрів правової допомоги. Тоді виплати постраждалі зможуть отримати ще до початку судових розглядів », - сказав Банчук.

Заступник міністра підкреслив, що мінімальна сума компенсації становитиме 1 000 гривень.