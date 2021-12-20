Мінсоцполітики: 1,8 мільйона українських пенсіонерів отримують менше 2 тис. грн пенсії
14:14 02 квітень Київ, Україна
Серед українських пенсіонерів залишилися ще ті, хто отримує пенсійні виплати нижче 2 000, як правило такі пенсіонери не мають стажу роботи.
Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.
"1,8 мільйона, але коли ми прийшли в 2020 році, це було 4,2 мільйона осіб, які отримували пенсії до 2 тисяч гривень. Тому ми більше половини перевели за цю ганебну рису. І надалі це робимо", - розповіла міністр.
Лазебна нагадала, що законодавство визначає, що мінімальна пенсія дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних - 1769 гривень. Але таку суму отримують тільки ті, хто не має стажу роботи. У той самий час міністр стверджує, що мінімалку індексують два рази в рік, проте не набагато.
"Але там, де є повний страховий стаж у людини, ми не платимо 1769 грн, в цьому році ми платимо 2200 грн, для 65-річних - це 2400 грн. Тобто кожна вікова група має свою мінімальну пенсійну виплату. Люди, яким за 80, - це 2600 грн. Тобто ми ранжуємо людей за віком, по можливості, для того, щоб не платити 1769, а платити більше", - заявила Лазебна.
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