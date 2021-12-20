Мінсоцполітики: 1,8 мільйона українських пенсіонерів отримують менше 2 тис. грн пенсії

14:14 02 квітень Київ, Україна

Серед українських пенсіонерів залишилися ще ті, хто отримує пенсійні виплати нижче 2 000, як правило такі пенсіонери не мають стажу роботи.

Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

"1,8 мільйона, але коли ми прийшли в 2020 році, це було 4,2 мільйона осіб, які отримували пенсії до 2 тисяч гривень. Тому ми більше половини перевели за цю ганебну рису. І надалі це робимо", - розповіла міністр.

Лазебна нагадала, що законодавство визначає, що мінімальна пенсія дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних - 1769 гривень. Але таку суму отримують тільки ті, хто не має стажу роботи. У той самий час міністр стверджує, що мінімалку індексують два рази в рік, проте не набагато.