Мінреінтеграції поновило список територій, переселенці з яких можуть претендувати на допомогу

Мінреінтеграції затвердило оновлений перелік територій, переселенцям з яких виплачуватиметься допомога.
До оновленого списку входять 300 громад у восьми областях:
До оновленого списку входять 300 громад у восьми областях:
- Донецької (66),
- Харківській (51),
- Дніпропетровської (7),
- Луганській (37),
- Запорізький (51),
- Херсонській (49),
- Миколаївській (23),
- Сумський (15).
Додаткову інформацію про статус громад можна знайти на онлайн-картці .
Цей перелік регулярно оновлюється, його формують за погодженням Міноборони на підставі пропозицій обласних та Київської міських військових адміністрацій.. До нього входять:
тимчасово окуповані території;
території, що перебувають у оточенні (блокуванні);
території, на яких продовжуються активні бойові дії.
Переселенці з цих територій можуть отримувати 2000 гривень допомоги від держави, а також 3000 гривень за кожну з дітей. Отримати статус переміщеної особи тепер можна в Дія.
Цей перелік регулярно оновлюється, його формують за погодженням Міноборони на підставі пропозицій обласних та Київської міських військових адміністрацій.. До нього входять:
тимчасово окуповані території;
території, що перебувають у оточенні (блокуванні);
території, на яких продовжуються активні бойові дії.
Переселенці з цих територій можуть отримувати 2000 гривень допомоги від держави, а також 3000 гривень за кожну з дітей. Отримати статус переміщеної особи тепер можна в Дія.
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