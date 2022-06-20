Мінреінтеграції поновило список територій, переселенці з яких можуть претендувати на допомогу

19:02 20 червня Київ, Україна

Мінреінтеграції затвердило оновлений перелік територій, переселенцям з яких виплачуватиметься допомога.

До оновленого списку входять 300 громад у восьми областях:
  • Донецької (66),
  • Харківській (51),
  • Дніпропетровської (7),
  • Луганській (37),
  • Запорізький (51),
  • Херсонській (49),
  • Миколаївській (23),
  • Сумський (15).
Додаткову інформацію про статус громад можна знайти на онлайн-картці .

Цей перелік регулярно оновлюється, його формують за погодженням Міноборони на підставі пропозицій обласних та Київської міських військових адміністрацій.. До нього входять:

тимчасово окуповані території;
території, що перебувають у оточенні (блокуванні);
території, на яких продовжуються активні бойові дії.

Переселенці з цих територій можуть отримувати 2000 гривень допомоги від держави, а також 3000 гривень за кожну з дітей. Отримати статус переміщеної особи тепер можна в Дія.