Мінприроди вчетверте перевидасть Червону книгу України

Перевидання Червоної і Зеленої книги України, яке планувалося на початок 2020 року, було перенесено через те, що кошти з бюджету програми були спрямовані на боротьбу з коронавірусом.
Зараз Міністерство навколишнього середовища і природних ресурсів України готує четверте видання Червоної книги України.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Відзначається, що на основі цього готуються до затвердження оновлені списки рослинного і тваринного світу, які будуть занесені в четверте видання.
Так, відповідно до законодавства, пропозиції про включення або виключення можуть вносити науково-дослідні установи, державні і громадські організації, а також окремі фахівці і вчені.
Так, відповідно до законодавства, пропозиції про включення або виключення можуть вносити науково-дослідні установи, державні і громадські організації, а також окремі фахівці і вчені.
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