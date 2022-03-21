Мінприроди вчетверте перевидасть Червону книгу України

15:25 27 жовтня Київ, Україна

Перевидання Червоної і Зеленої книги України, яке планувалося на початок 2020 року, було перенесено через те, що кошти з бюджету програми були спрямовані на боротьбу з коронавірусом.

Зараз Міністерство навколишнього середовища і природних ресурсів України готує четверте видання Червоної книги України.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"У Мінприроди проводиться робота з підготовки четвертої редакції видання Червоної книги України. Зараз Міністерство отримало результати наукових досліджень, узгоджені Національною комісією з питань Червоної книги, щодо переліку видів тварин, рослин і грибів, які можуть бути включені або виключені з Червоної книги", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що на основі цього готуються до затвердження оновлені списки рослинного і тваринного світу, які будуть занесені в четверте видання.



Так, відповідно до законодавства, пропозиції про включення або виключення можуть вносити науково-дослідні установи, державні і громадські організації, а також окремі фахівці і вчені.