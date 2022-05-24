Міносвіти схвалило стратегію розвитку профтехів

18:10 21 грудня Киев, Украина

Міністерство освіти і науки України, згідно з новою стратегією, обіцяє, що рівень працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів становитиме не менше 80%.

Про це повідомляє пресслужба МОН в понеділок, 21 грудня.



Цілі стратегії:

посилення автономії навчальних закладів;

створення інформаційної системи управління освітою (EMIS);

продовження розробки стандартів професійно-технічної освіти на компетентнісній основі.

Також в документі закладені завдання, які повинні посилити співпрацю бізнесу і профтеху.

"У документі стратегії прописані чіткі показники виконання цілей. Наприклад, в результаті співпраці установ і бізнесу рівень працевлаштування випускників повинен становити не менш як 80%", - повідомили в МОН.

Після доопрацювання стратегія буде представлена Кабінету Міністрів України на затвердження.