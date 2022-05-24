Міносвіти схвалило стратегію розвитку профтехів

Міністерство освіти і науки України, згідно з новою стратегією, обіцяє, що рівень працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів становитиме не менше 80%.
Про це повідомляє пресслужба МОН в понеділок, 21 грудня.
Цілі стратегії:
- посилення автономії навчальних закладів;
- створення інформаційної системи управління освітою (EMIS);
- продовження розробки стандартів професійно-технічної освіти на компетентнісній основі.
Також в документі закладені завдання, які повинні посилити співпрацю бізнесу і профтеху.
Після доопрацювання стратегія буде представлена Кабінету Міністрів України на затвердження.
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