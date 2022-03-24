Міносвіти: додаткова сесія ЗНО пройде з 29 червня по 14 липня

14:19 25 червня Київ, Україна

29 червня стартує додаткова сесія ЗНО, яка буде проходити чітко за графіком і закінчиться 14 липня, оголошення результатів додаткової сесії заплановано на 23 липня.



Про це повідомили в пресслужбі Міносвіти.



Вона буде проходити з дотриманням всіх протиепідемічних правил.



Додаткова сесія проводиться щорічно для осіб, які з поважних причин не мали можливості взяти участь в основній сесії ЗНО.



Цього року додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання буде проходити за наступним графіком:



29 червня - хімія;

1 липня - англійська мова;

2 липня - німецька мова;

5 липня - іспанська мова;

6 липня - французька мова;

7 липня - математика, математика (завдання рівня стандарт);

8 липня - фізика;

9 липня - українська мова, українська мова та література;

12 липня - історія України;

13 липня - біологія;

14 липня - географія.



Результати додаткової сесії ЗНО будуть оголошені до 23 липня.



На тестуванні слід мати з собою:



- 2-3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору;

- пляшечку з питною водою без етикетки;

- засоби індивідуального захисту, які учасник зможе покласти на свій робочий стіл і при необхідності скористатися.



Під час складання тесту абітурієнт не може мати при собі будь-яких засобів зв'язку, пристроїв зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, не передбачених процедурою тестування.