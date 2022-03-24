Міносвіти: додаткова сесія ЗНО пройде з 29 червня по 14 липня

29 червня стартує додаткова сесія ЗНО, яка буде проходити чітко за графіком і закінчиться 14 липня, оголошення результатів додаткової сесії заплановано на 23 липня.
Про це повідомили в пресслужбі Міносвіти.
Вона буде проходити з дотриманням всіх протиепідемічних правил.
Додаткова сесія проводиться щорічно для осіб, які з поважних причин не мали можливості взяти участь в основній сесії ЗНО.
Цього року додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання буде проходити за наступним графіком:
29 червня - хімія;
1 липня - англійська мова;
2 липня - німецька мова;
5 липня - іспанська мова;
6 липня - французька мова;
7 липня - математика, математика (завдання рівня стандарт);
8 липня - фізика;
9 липня - українська мова, українська мова та література;
12 липня - історія України;
13 липня - біологія;
14 липня - географія.
Результати додаткової сесії ЗНО будуть оголошені до 23 липня.
На тестуванні слід мати з собою:
- 2-3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору;
- пляшечку з питною водою без етикетки;
- засоби індивідуального захисту, які учасник зможе покласти на свій робочий стіл і при необхідності скористатися.
Під час складання тесту абітурієнт не може мати при собі будь-яких засобів зв'язку, пристроїв зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, не передбачених процедурою тестування.
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