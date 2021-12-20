Міноборони вводить зміни у військову форму і нові знаки відмінності

Відділ впровадження військової символіки ВСУ при Міністерстві оборони ввів ряд змін в зовнішній вигляд українських бійців. Так, були розроблені і прийняті нововведення в правила носіння військової форми і знаків розрізнення. На думку керівника відділу Ігоря Непоту, яким він поділився під час сьогоднішнього брифінгу, ці зміни зроблять військову форму більш практичною.

"Наказом Міністерства оборони України № 238 від 30 червня 2020 внесено зміни до Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Збройних сил України, і ліцеїстами військових ліцеїв. Відтепер правила носіння військової форми одягу та знаків розрізнення поширюються і на Державну спеціальну службу транспорту ", - сказав Непоту.

Зокрема, змінилися знаки відмінності вищого офіцерського, сержантського та старшинського складу, нарукавні знаки приналежності до виду або роду військ розміщуються на правому рукаві, нарукавний знак військової частини - на лівому, а знак Державний Прапор України - на обох рукавах. Також змінилися і емблеми на комірі парадній і повсякденної форми одягу.

"Нові емблеми отримали офіцери вищого офіцерського складу, десантно-штурмові війська, війська зв'язку, фахівці автоматизованих систем управління, захисту інформації та кібербезпеки, медична і ветеринарна служба, частини радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки, підрозділи морської піхоти, армійської авіації, військової служби правопорядку, військово-топографічної служби та Державної спеціальної служби транспорту ", - продовжив Непоту.

Крім того, були затверджені нові беретние знаки радіотехнічних військ та військ зв'язку, морської піхоти та Державної спеціальної служби транспорту. Нові нарукавні знаки визначені для апарату головнокомандувача ЗСУ, військової служби правопорядку, медичної служби, Державної спеціальної служби транспорту і морської піхоти.

"Зазначені зміни усунули ряд прогалин в порядку носіння військової форми одягу і зробили її більш привабливою і практичною", - резюмував Непоту.

Нагадаємо, що раніше були названі переваги підвищеного статусу України в НАТО. Програма також передбачає спільну протидію кіберзагрозам і міжнародному тероризму.

Також Міноборони уточнило заборони нового перемир'я. Українським військовим заборонили відкривати вогонь, використовувати літальні апарати і проводити будь-які розвідувальні дії. А за порушення встановлені "дисциплінарні заходи".