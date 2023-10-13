Міноборони України тестує жіночі бронежилети: новий захист для військовослужбовців

19:59 13 жовтня Київ, Україна

Міністерство оборони України проводить тестування двох моделей жіночих бронежилетів. Це вже друге випробування після врахування побажань жінок за результатами першого етапу тестування.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

"Жінки однієї з військових частин ЗСУ випробовують дві моделі модульних бронежилетів із конструктивно вигнутою пластиною. Нова розробка враховує особливості статури військовослужбовців. Засоби індивідуального захисту тестуються під час виконання навчально-бойових завдань, що дозволяє максимально наблизити умови використання нової "броні" до бойових дій", - йдеться у повідомленні.

У Міноборони помітили, що на бокових сторонах бронежилету добре видно демпферні вставки - елементи, яких немає у чоловічих моделях "броні". Саме вони забезпечують щільне прилягання до тіла військовослужбовців та виконують захист.



Зазначається, що Центральне управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення ЗСУ проводить таке дослідне носіння вже вдруге, після врахування побажань жінок за результатами першого тестового носіння.

"По завершенні "польового" дослідного носіння виробники проведуть лабораторні випробування. Бронежилет перевірятимуть у різних кліматичних умовах. За результатами цих випробувань, Міноборони затвердить зразки-еталони, тоді бронежилети вважатимуться прийнятими на забезпечення у ЗСУ", - йдеться у повідомленні