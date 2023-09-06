Міноборони та українська креативна агенція запустили соціальну кампанію

Міністерство оборони України та креативна агенція I am Idea запустили соціальну кампанію "Боятися - це нормально".
Протягом весни 2023 року більше половини опитаних українців не зверталися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки навіть для уточнення даних. Більше тих, хто не звертався, у вікових групах 25-34 років (72%) та 35-44 років (66%). Зазначається, що є чимало причин, з яких українці не оновлюють дані — сумніви, недовіра, ілюзії про війну та страх. Страх посилюється інформаційною напругою, а тиск із боку суспільства щодня змушує виправдовуватися.
Протягом весни 2023 року більше половини опитаних українців не зверталися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки навіть для уточнення даних. Більше тих, хто не звертався, у вікових групах 25-34 років (72%) та 35-44 років (66%). Зазначається, що є чимало причин, з яких українці не оновлюють дані — сумніви, недовіра, ілюзії про війну та страх. Страх посилюється інформаційною напругою, а тиск із боку суспільства щодня змушує виправдовуватися.
В агентстві зазначили, що під час комунікації досліджували тему страхів, що формуються з дитинства — зайти у темний підвал, стрибнути з пірсу чи підійти до собаки. Кожен боїться, але справжня сила розкривається, трансформуючи його на користь собі.
Як частина національної комунікації агентство та міністерство разом із продакшном Nо Stars та режисером Євгеном Головатенком створили серію роликів та банери.
Усі учасники зйомок у військовій формі – реальні бійці.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі