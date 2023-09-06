Міноборони та українська креативна агенція запустили соціальну кампанію

17:53 17 серпня Київ, Україна

Міністерство оборони України та креативна агенція I am Idea запустили соціальну кампанію "Боятися - це нормально".



Протягом весни 2023 року більше половини опитаних українців не зверталися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки навіть для уточнення даних. Більше тих, хто не звертався, у вікових групах 25-34 років (72%) та 35-44 років (66%). Зазначається, що є чимало причин, з яких українці не оновлюють дані — сумніви, недовіра, ілюзії про війну та страх. Страх посилюється інформаційною напругою, а тиск із боку суспільства щодня змушує виправдовуватися.

“Є дві складові перемоги – люди та зброя. І треба розуміти, що всі мобілізовані – це не всі, хто виконує бойові завдання, є потреба у всіх спеціальностях. Тут важлива довіра між громадянами та ТЦК, зараз цю довіру потрібно вибудовувати з нуля. Тому ми робимо крок назустріч до цієї довіри, бо у нас у всіх одне завдання – перемогти”, – наголосила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

В агентстві зазначили, що під час комунікації досліджували тему страхів, що формуються з дитинства — зайти у темний підвал, стрибнути з пірсу чи підійти до собаки. Кожен боїться, але справжня сила розкривається, трансформуючи його на користь собі.



Як частина національної комунікації агентство та міністерство разом із продакшном Nо Stars та режисером Євгеном Головатенком створили серію роликів та банери.

Усі учасники зйомок у військовій формі – реальні бійці.