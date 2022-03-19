Міноборони: як відбувається зараз мобілізація. Які правила

07:17 16 березня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський 24 лютого підписав указ про загальну мобілізацію. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр назвала категорії, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.



Про це Маляр написала у своєму Facebook.



Як відбувається мобілізація зараз? Які правила?



У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України починаючи з 24 лютого 2022 р. на підставі Указу Президента України №69/2022 «Про загальну мобілізацію» в державі оголошено та проводиться загальна мобілізація протягом 90 діб.



Призов військовозобов'язаних, резервістів та залучення транспортних засобів забезпечення потреб Збройних сил України, інших військових формувань України здійснюється в обсягах, визначених мобілізаційними планами. Наразі ці плани є з грифом «таємно».



Кого насамперед мобілізують? Чи відправляють одразу на передову? Як навчають тих, хто не має досвіду воєнної служби?



Насамперед комплектування бойових військових частин провадиться за рахунок резервістів, колишніх учасників АТО та ООС, з поступовим нарощуванням чисельності підрозділів за рахунок військовослужбовців, що вже відслужили, та військовозобов'язаних.



Мобілізованих, які не проходили військову службу на першому етапі, направляють для здійснення відповідної професійної підготовки до навчальних центрів (навчальні заклади), після завершення якої вони вибувають для комплектування підрозділів, які ведуть бойові дії.



Яким є порядок мобілізації внутрішньопереміщених осіб?



У зв'язку з активними бойовими діями з боку окупанта сотні тисяч переселенців (частина з них військовозобов'язані призовного віку 18-60 років) змушені були рятувати свої сім'ї та переміщатися у безпечні місця.

Чоловіки призовного віку для отримання статусу ВПО повинні стати на військовий облік до ТЦК та СП і відповідно до загальної мобілізації вони повинні бути призвані до армії.



Найближчі плани на мобілізацію через воєнний стан?



Планування наступних кроків проведення мобілізаційних заходів у державі залежить від розвитку ситуації на лінії зіткнення.



Чи мобілізуватимуть жінок?



Жінки, які перебувають на військовому обліку за відповідними військово-обліковими спеціальностями, можуть бути призвані у військові частини на військову службу.



Поки що такої необхідності немає, але в окремих випадках жінки можуть бути мобілізовані за найбільш дефіцитними для Збройних сил України та іншими складовими сил оборони військовими спеціальностями, такими як: медичні, зв'язки, обчислювальної техніки, радіоелектроніки, водії автотракторних (гусеничних) засобів, водолази, механіки та монтажники авіаційних машин, картографії, топогеодезії, фотограмметрії, аерофотослужби, поліграфії, кінорадіомеханіки, харчової промисловості, фінансово-економічної діяльності.



Слід зазначити, що жодна жінка без згоди на військову службу під час мобілізації поки що не призвана.



Враховуючи обсяги мобілізації, які доводиться виконувати, можуть виникати організаційні проблеми, проблеми забезпечення. Однак робиться все можливе для їхнього вирішення, зокрема, завдяки вашому оперативному інформуванню.



Які дві скарги ми маємо зараз найчастіше?



1. Що стосується того, що на заході України мобілізують насамперед ВПО, а не місцевих?



Зазначені скарги є необґрунтованими.



Кричуща і безпрецедентна збройна агресія Росії щодо нашої держави зараз, напевно, як ніколи ще не об'єднувала наш народ в опір. В усіх засобах масової інформації є багато різноманітних відео, що показують неймовірну кількість людей, які добровільно прибувають до ТЦК та СП для виконання свого конституційного обов'язку із захисту суверенітету та територіальної цілісності України.

Це свідчить, що працівники ТЦК і СП просто фізично неспроможні робити вибірковий чи принциповий підхід до призову громадян. Мобілізація проводиться на загальних підставах для всіх верств населення.



2. Людей через декілька днів навчань чи взагалі без них спрямовують на передову?



У зв'язку з ситуацією, що склалася в державі, підготовка рядового та сержантського складу в навчальних центрах проводиться за скороченими термінами (без зниження якості навчання) і становить від 7 до 20 діб (залежно від складності спеціальності).



Втім, якщо вас без навичок володіння зброєю та підготовки направили на передній край, повідомте про це телефонами гарячої лінії. Для того, щоб оперативно розібратися та вжити заходів, потрібно назвати ПІБ мобілізованої особи та номер військової частини, до якої направили.

0-800-500-410

0-800-500-442

044-454-44-99



Категорії, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації: