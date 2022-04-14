Мінкульт України перегляне зміст курсу зарубіжної літератури

18:56 14 квітня Київ, Україна

Твори російських письменників, які пропагували ідеї нацизму, можуть виключити зі шкільного курсу «Зарубіжна література».

Про це заявив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет під час телемарафону.



Він зазначив, що минулого тижня в рамках дисципліни «Зарубіжна література» зібрали робочу групу зі спеціалістів, які чітко оцінять необхідність присутності російських авторів у рамках курсу «Російська література».



"До Гейни та Шиллера немає претензій, вони ж не пропагували ідеї нацизму. У нас є Гоголь. Ми дуже глибоко переглянемо всі твори, які до цього були рекомендовані, і дуже критично поставимося до змісту цього предмета, навіть щодо вибіркових творів", - сказав Шкарлет.