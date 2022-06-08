Мінкульт створив Раду з дерусифікації та декомунізації

15:24 08 червня Київ, Україна

Міністерство культури та інформаційної політики створило раду, яка працюватиме над питаннями дерусифікації, декомунізації та деколонізації.

Відтепер органи місцевого самоврядування у діалозі з суспільством мають приходити до загального рішення про демонтаж чи перенесення пам'ятників та інших об'єктів радянського минулого та надалі координувати його з радою.



Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України.

“Через повномасштабне вторгнення росії запит на заміну радянської та російської спадщини українською в нашій державі значно активізувався. Дерусифікація, декомунізація та деколонізація – своєчасні процеси в історії сучасної України. Але всі вони мають відбуватися цивілізовано», – йдеться у повідомленні.

Процес створення такої ради, на думку голови Мінкульту Олександра Ткаченка, проходив з великим прагненням, адже після початку повномасштабного російського вторгнення в Україні вже почали прибирати з вулиць пам'ятники радянським та російським діячам, а також перейменовувати об'єкти та позбавлятися радянської символіки.



Ткаченко, коментуючи новий виток декомунізації в Україні, зазначив, що його не слід робити стихійним та займатися перейменуванням та знищенням пам'яток бездумно. За його словами, Україна вже давно почала працювати над декомунізацією, а перейменування вулиць, знесення пам'ятників російських діячів та відхід радянської символіки у містах – це зрілий та свідомий етап розвитку України. Він також наголосив, що мати комуністичні та російські елементи у нашому просторі, коли СРСР та росія свідомо знищували українців та українську державність, неприпустимо.



Нагадаємо, що в Україні з 2015 року виготовлення, розповсюдження, а також публічне використання символіки комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, зокрема, у вигляді сувенірної продукції, публічне виконання гімнів СРСР, УРСР, інших союзних та автономних радянських республік або їхніх фрагментів стало протизаконним.



Також у рамках декомунізації перейменували майже тисячу українських міст та демонтували понад 2,5 тисячі пам'ятників, пов'язаних із радянським минулим.