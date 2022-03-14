Мінкульт збирає докази злочинів РФ проти культурної спадщини в Україні: як долучитись

"Матеріали можуть бути використані як докази для кримінального переслідування причетних до злочинів відповідно до українського законодавства у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі та спеціальному трибуналі після його створення", - зазначають автори ресурсу, створеного у співпраці з Регіональним центром прав людини.