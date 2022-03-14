Мінкульт збирає докази злочинів РФ проти культурної спадщини в Україні: як долучитись

Міністерство культури та інформаційної політики України створило ресурс для документування військових злочинів проти людяності та об'єктів культурної спадщини, скоєних армією Росії.
Про це повідомляють на відповідному сайті органу. На ньому вже зібрано кілька десятків військових злочинів у різних областях України.
Так, Мінкульт закликає користувачів надсилати відео- та фотоматеріали, а також будь-яку інформацію відповідно до форми.
Серед прикладів військових злочинів такі:
Про це повідомляють на відповідному сайті органу. На ньому вже зібрано кілька десятків військових злочинів у різних областях України.
Так, Мінкульт закликає користувачів надсилати відео- та фотоматеріали, а також будь-яку інформацію відповідно до форми.
Серед прикладів військових злочинів такі:
- пошкодження старовинних споруд (пам'ятників архітектури), історичних цвинтарів, пам'ятників, релігійних споруд, творів мистецтва, пам'яток природи, будівель закладів культури - театрів, музеїв, бібліотек та ін.;
- руйнування археологічних об'єктів – курганів, валів стародавніх земляних укріплень, місць розкопок та ін.;
- факти поранення/загибелі цивільних осіб внаслідок застосування сили та зброї окупантом при спробі пошкодження культурних об'єктів;
- захоплення майна, пограбування окупаційними силами музеїв, бібліотек та інших закладів культури.
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