Мінкульт закликає приєднатися до акції "Меседж у космос"

14:56 12 квітень Київ, Україна

До Дня космонавтики та 60-річчя першого польоту людини в космос оголошена всеукраїнська акція "Меседж в космос".

Про це повідомляє МКІП у Фейсбуці.

"Кожен може приєднатися до акції, завдяки якій космос почує ваші мрії і бажання, які стануть частиною великого Всесвіту", - йдеться в повідомленні.

Щоб залишити меседж, який буде відправлений у космос, необхідно:

перейти за посиланням і заповнити форму на сайті;

написати найзаповітніше своє бажання або мрію;

почекати, поки меседж пройде перевірку;

отримати повідомлення на пошту з точним часом, коли меседж буде відправлений у космос;

підключитися до прямої трансляції відправки повідомлення в космос.

Всеукраїнська акція триватиме з 12 по 19 квітня 2021 року.



12 квітня відзначається День працівників ракетно-космічної галузі України та Міжнародний день авіації і космонавтики. Свято присвячене першому в історії польоту людини в космос. 12 квітня 1961 року Юрій Гагарін першим у світі здійснив орбітальний обліт Землі.



Професійне свято працівників ракетно-космічної галузі України відзначається відповідно до указу президента України №230/97 від 13 березня 1997 року "Про день працівників ракетно-космічної галузі України".