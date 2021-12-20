Мінкульт закликає приєднатися до акції "Меседж у космос"

До Дня космонавтики та 60-річчя першого польоту людини в космос оголошена всеукраїнська акція "Меседж в космос".
Про це повідомляє МКІП у Фейсбуці.
Щоб залишити меседж, який буде відправлений у космос, необхідно:
- перейти за посиланням і заповнити форму на сайті;
- написати найзаповітніше своє бажання або мрію;
- почекати, поки меседж пройде перевірку;
- отримати повідомлення на пошту з точним часом, коли меседж буде відправлений у космос;
- підключитися до прямої трансляції відправки повідомлення в космос.
Всеукраїнська акція триватиме з 12 по 19 квітня 2021 року.
12 квітня відзначається День працівників ракетно-космічної галузі України та Міжнародний день авіації і космонавтики. Свято присвячене першому в історії польоту людини в космос. 12 квітня 1961 року Юрій Гагарін першим у світі здійснив орбітальний обліт Землі.
Професійне свято працівників ракетно-космічної галузі України відзначається відповідно до указу президента України №230/97 від 13 березня 1997 року "Про день працівників ракетно-космічної галузі України".
12 квітня відзначається День працівників ракетно-космічної галузі України та Міжнародний день авіації і космонавтики. Свято присвячене першому в історії польоту людини в космос. 12 квітня 1961 року Юрій Гагарін першим у світі здійснив орбітальний обліт Землі.
Професійне свято працівників ракетно-космічної галузі України відзначається відповідно до указу президента України №230/97 від 13 березня 1997 року "Про день працівників ракетно-космічної галузі України".
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