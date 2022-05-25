Мінкульт попереджає: участь в будь-яких держконкурсах є безкоштовною

Заробити на чужому таланті або чужому бажанні стати талантом прагнуть дуже багато «діячів від культури». На жаль, таких ділків стає все більше. Тому Міністерство культури і інформаційної політики офіційно заявляє, що участь в будь-яких державних художніх конкурсах є безкоштовною, а оплату можуть вимагати лише шахраї.
Відзначається, що, якщо хтось вимагає оплату за участь в конкурсі, це шахраї.
Як повідомлялося раніше, в Національному банку попередили про можливі випадки створення шахрайських сайтів, які намагаються видати себе за систему BankID НБУ.
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