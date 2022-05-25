Мінкульт попереджає: участь в будь-яких держконкурсах є безкоштовною

12:37 20 серпня Київ, Україна

Заробити на чужому таланті або чужому бажанні стати талантом прагнуть дуже багато «діячів від культури». На жаль, таких ділків стає все більше. Тому Міністерство культури і інформаційної політики офіційно заявляє, що участь в будь-яких державних художніх конкурсах є безкоштовною, а оплату можуть вимагати лише шахраї.

"До уваги учасників творчих конкурсів. Актуальний і вичерпний перелік конкурсів, які проводить Міністерство культури і інформаційної політики, викладений на офіційному сайті МКІП в розділі Платформа відкритих конкурсів. До кожного конкурсу додано повний опис і умови участі", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що, якщо хтось вимагає оплату за участь в конкурсі, це шахраї.

"Закликаємо бути уважними і перевіряти інформацію на офіційному сайті міністерства", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, в Національному банку попередили про можливі випадки створення шахрайських сайтів, які намагаються видати себе за систему BankID НБУ.