Мінкульт представив на суд громадськості брошуру з порадами, як вижити в небезпечній ситуації та на війні

17:48 23 червня Київ, Україна

Міністерство культури розмістило на своєму сайті Центру інформаційної безпеки в PDF форматі брошуру з практичними порадами людям, які потрапили в небезпечну ситуацію або стали жертвами військових дій.

Про це розповіли в пресслужбі Мінкульту.

"Недавня ескалація на кордонах України виявила величезний запит на практичні поради, як діяти звичайним людям. Страх і паніка, як відомо, є найкращою підставою для проведення дезінформаційних операцій. Ми взяли за зразок шведську брошуру, яка є надзвичайно короткою, але при цьому містить практичні поради. Брошуру легко і швидко прочитати в момент безпосередньої небезпеки. Однією із найбільших її цінностей є поради - як поводитися в інформаційному полі", - зазначила керівник Центру страткомунікацій і інформаційної безпеки Любов Цибульська.

Міністерство вважає, що інструкція стане в нагоді як для ознайомлення заздалегідь, так і для того, "щоб подивитися в неї і не розгубитися в момент небезпеки".



Зміст:



→ поради до підготовки будинку;

→ що робити в надзвичайній ситуації або в зоні бойових дій;

→ що не слід робити ні в якому разі;

→ як не стати жертвою дезінформації;

→ що робити після отримання сигналу "всім увага";

→ що слід знати, опинившись в зоні обстрілу а) стрілецькою зброєю, б) артобстрілу, в) обстрілу з систем залпового вогню;

→ як підготувати "тривожний чемоданчик";

→ що має бути в аптечці.



Найближчим часом відомство надрукує для жителів сходу і півдня України перші 100 000 примірників. Їх роздадуть місцевим жителям військові. Пізніше її додрукують для поширення у всіх областях України.



Брошуру перекладуть російською та кримськотатарською мовами, а також англійською, щоб поділитися досвідом з міжнародними партнерами.



"Ми закликаємо завантажувати, читати і розповсюджувати її. І закликаємо громадські організації, центральні та регіональні органи влади викладати брошуру на своїх інформаційних ресурсах", - пишуть у відомстві.