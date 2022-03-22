Мінкульт представив на суд громадськості брошуру з порадами, як вижити в небезпечній ситуації та на війні

Міністерство культури розмістило на своєму сайті Центру інформаційної безпеки в PDF форматі брошуру з практичними порадами людям, які потрапили в небезпечну ситуацію або стали жертвами військових дій.
Про це розповіли в пресслужбі Мінкульту.
Міністерство вважає, що інструкція стане в нагоді як для ознайомлення заздалегідь, так і для того, "щоб подивитися в неї і не розгубитися в момент небезпеки".
Зміст:
→ поради до підготовки будинку;
→ що робити в надзвичайній ситуації або в зоні бойових дій;
→ що не слід робити ні в якому разі;
→ як не стати жертвою дезінформації;
→ що робити після отримання сигналу "всім увага";
→ що слід знати, опинившись в зоні обстрілу а) стрілецькою зброєю, б) артобстрілу, в) обстрілу з систем залпового вогню;
→ як підготувати "тривожний чемоданчик";
→ що має бути в аптечці.
Найближчим часом відомство надрукує для жителів сходу і півдня України перші 100 000 примірників. Їх роздадуть місцевим жителям військові. Пізніше її додрукують для поширення у всіх областях України.
Брошуру перекладуть російською та кримськотатарською мовами, а також англійською, щоб поділитися досвідом з міжнародними партнерами.
"Ми закликаємо завантажувати, читати і розповсюджувати її. І закликаємо громадські організації, центральні та регіональні органи влади викладати брошуру на своїх інформаційних ресурсах", - пишуть у відомстві.
Зміст:
→ поради до підготовки будинку;
→ що робити в надзвичайній ситуації або в зоні бойових дій;
→ що не слід робити ні в якому разі;
→ як не стати жертвою дезінформації;
→ що робити після отримання сигналу "всім увага";
→ що слід знати, опинившись в зоні обстрілу а) стрілецькою зброєю, б) артобстрілу, в) обстрілу з систем залпового вогню;
→ як підготувати "тривожний чемоданчик";
→ що має бути в аптечці.
Найближчим часом відомство надрукує для жителів сходу і півдня України перші 100 000 примірників. Їх роздадуть місцевим жителям військові. Пізніше її додрукують для поширення у всіх областях України.
Брошуру перекладуть російською та кримськотатарською мовами, а також англійською, щоб поділитися досвідом з міжнародними партнерами.
"Ми закликаємо завантажувати, читати і розповсюджувати її. І закликаємо громадські організації, центральні та регіональні органи влади викладати брошуру на своїх інформаційних ресурсах", - пишуть у відомстві.
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