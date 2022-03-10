Мінкульт почав боротися із пропагандою з боку Росії

19:53 09 березень Київ, Україна

Українські креативники разом із Мінкультури та інформполітики об'єдналися в інформаційний полк War Against War, щоб посилити протидію відвертої брехні та пропаганді Росії.

Про це повідомило Міністерство культури та інформполітики.

Міністр культури Олександр Ткаченко наголосив, що сьогодні будь-який ролик чи фото – це не просто контент. Це, за його словами, підняття бойового духу та доказова база проти злочинних дій Російської Федерації щодо України.
“Українці спостерігають величезну кількість інформації, яку генерують та створюють волонтери з різних сфер. І це дуже важливо, адже всі вони посилюють інформаційний спротив нашої країни та показують правду усьому світу”, – ділиться Ткаченко.
 
За його словами, Мінкульт планує збільшувати кількість контенту про війну, щоб не залишити ворогові жодного шансу на пропагандистську брехню.

Зараз в одній команді працюють українські креативники, журналісти, режисери та піарники. Вони створюють відео та тексти різними мовами, розраховані на різну аудиторію: світ, Україна, Росія.

Також міністерство закликало українців розповсюджувати ролики та тексти на всіх доступних майданчиках, бо "єдиним фронтом легше перемагати".

Діяльність ₩AW авторизована Офісом президента та Мінкультом.

Для креативних команд, які бажають співпрацювати з AW: War Against War, ініціатива оприлюднила контактну форму .

Власникам ЗМІ та представникам медіаспільноти представники ініціативи також пропонують долучатися до співпраці та інформаційної підтримки. $War Against War створює відеоконтент - і якщо є можливість поширювати його на своїх ресурсах, це дуже допоможе в поширенні правди.

До ініціативи можна долучитися через інстаграм , телеграм , сайт міністерства , YouTube .