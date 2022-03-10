Мінкульт почав боротися із пропагандою з боку Росії

19:53 09 березень Київ, Україна

Українські креативники разом із Мінкультури та інформполітики об'єдналися в інформаційний полк War Against War, щоб посилити протидію відвертої брехні та пропаганді Росії.



Про це повідомило Міністерство культури та інформполітики.



Міністр культури Олександр Ткаченко наголосив, що сьогодні будь-який ролик чи фото – це не просто контент. Це, за його словами, підняття бойового духу та доказова база проти злочинних дій Російської Федерації щодо України.

“Українці спостерігають величезну кількість інформації, яку генерують та створюють волонтери з різних сфер. І це дуже важливо, адже всі вони посилюють інформаційний спротив нашої країни та показують правду усьому світу”, – ділиться Ткаченко.

За його словами, Мінкульт планує збільшувати кількість контенту про війну, щоб не залишити ворогові жодного шансу на пропагандистську брехню.