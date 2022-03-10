Мінкульт почав боротися із пропагандою з боку Росії

Українські креативники разом із Мінкультури та інформполітики об'єдналися в інформаційний полк War Against War, щоб посилити протидію відвертої брехні та пропаганді Росії.
Про це повідомило Міністерство культури та інформполітики.
Міністр культури Олександр Ткаченко наголосив, що сьогодні будь-який ролик чи фото – це не просто контент. Це, за його словами, підняття бойового духу та доказова база проти злочинних дій Російської Федерації щодо України.
Про це повідомило Міністерство культури та інформполітики.
Міністр культури Олександр Ткаченко наголосив, що сьогодні будь-який ролик чи фото – це не просто контент. Це, за його словами, підняття бойового духу та доказова база проти злочинних дій Російської Федерації щодо України.
За його словами, Мінкульт планує збільшувати кількість контенту про війну, щоб не залишити ворогові жодного шансу на пропагандистську брехню.
Зараз в одній команді працюють українські креативники, журналісти, режисери та піарники. Вони створюють відео та тексти різними мовами, розраховані на різну аудиторію: світ, Україна, Росія.
Також міністерство закликало українців розповсюджувати ролики та тексти на всіх доступних майданчиках, бо "єдиним фронтом легше перемагати".
Діяльність ₩AW авторизована Офісом президента та Мінкультом.
Для креативних команд, які бажають співпрацювати з AW: War Against War, ініціатива оприлюднила контактну форму .
Власникам ЗМІ та представникам медіаспільноти представники ініціативи також пропонують долучатися до співпраці та інформаційної підтримки. $War Against War створює відеоконтент - і якщо є можливість поширювати його на своїх ресурсах, це дуже допоможе в поширенні правди.
До ініціативи можна долучитися через інстаграм , телеграм , сайт міністерства , YouTube .
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