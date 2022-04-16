Міністр юстиції про новий штраф за неносіння маски і про можливість оскаржити його в суді

16:54 19 листопада Київ, Україна

Нещодавно Верховна Рада України прийняла новий закон щодо маскового режиму, згідно з яким розмір штрафу становитиме від 170 до 255 гривень і оформлятися протокол буде на місці.



Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська.

"По-перше, рішення про накладення таких штрафів повинен приймати суд . Однак, через завантаженість суддів, вони просто не встигали розглядати відповідні протоколи. Іноді правоохоронці допускали помилки при складанні самого протоколу. По-друге, штрафувати перехожого, який зайшов в магазин без маски, на суму від 17 000 гривень було психологічно непросто. Найчастіше у людини довелося б забирати останні гроші. А у багатьох їх і зовсім не було", - пояснив міністр.

Нещодавно ж Верховна Рада прийняла новий закон, який зобов'язує носити маски в громадських приміщеннях. Тепер порушникам загрожує штраф від 170 до 255 гривень і оформляти його зможуть відразу на місці. Тому, за словами Малюськи, не буде ні юридичного бар'єра, ні психологічного - штрафи набагато менші і процедурно їх легше оформити.