Міністр юстиції про новий штраф за неносіння маски і про можливість оскаржити його в суді
16:54 19 листопада Київ, Україна
Нещодавно Верховна Рада України прийняла новий закон щодо маскового режиму, згідно з яким розмір штрафу
становитиме від 170 до 255 гривень і оформлятися протокол буде на місці.
Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська.
"По-перше, рішення про накладення таких штрафів повинен приймати суд
. Однак, через завантаженість суддів, вони просто не встигали розглядати відповідні протоколи. Іноді правоохоронці допускали помилки при складанні самого протоколу. По-друге, штрафувати перехожого, який зайшов в магазин без маски, на суму від 17 000 гривень було психологічно непросто. Найчастіше у людини довелося б забирати останні гроші. А у багатьох їх і зовсім не було", - пояснив міністр.
Нещодавно ж Верховна Рада прийняла новий закон, який зобов'язує носити маски в громадських приміщеннях. Тепер порушникам загрожує штраф від 170 до 255 гривень і оформляти його зможуть відразу на місці. Тому, за словами Малюськи, не буде ні юридичного бар'єра, ні психологічного - штрафи набагато менші і процедурно їх легше оформити.
"Люди, яким випишуть штраф, зможуть його оскаржити в суді. Однак, чи буде це мати сенс, якщо судитися вийде дорожче, ніж заплатити штраф", - говорить міністр.
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