Міністр освіти та науки України відмовився від ступеня кандидата наук

Після затвердження урядом України механізму добровільної відмови від наукового ступеня, міністр освіти та науки України Оксен Лісовий став першим, хто відмовився від ступеня кандидата наук.
Нагадаємо, призначеного на посаду 21 березня міністра освіти Оксена Лісового звинуватили у плагіаті його дисертації Соціокультурна самоідентифікація особистості, яку він захистив у 2012 році.
Після цього він подав свою дисертацію до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти на перевірку з плагіату та заявив, що у разі виявлення будь-яких порушень відмовиться від наукового ступеня кандидата наук.
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