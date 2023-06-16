Міністр освіти та науки України відмовився від ступеня кандидата наук

11:26 30 травня Київ, Україна

Після затвердження урядом України механізму добровільної відмови від наукового ступеня, міністр освіти та науки України Оксен Лісовий став першим, хто відмовився від ступеня кандидата наук.

"В академічному світі науковий ступінь - це про цінність і довіру, а ще про здобуття, а не отримання. Як військову форму мають право носити лише військові, так і мати наукові ступені, на мою думку, повинні лише вчені... На собі, власне, першим і відчув механізм відмови. Написав відповідну заяву і відучора вже не є кандидатом наук. Триматися за формальні для себе статуси не збираюся. Набагато важливішими є реальні справи та дії", - написав міністр на своїй Facebook-сторінці.

Нагадаємо, призначеного на посаду 21 березня міністра освіти Оксена Лісового звинуватили у плагіаті його дисертації Соціокультурна самоідентифікація особистості, яку він захистив у 2012 році.