Міністр Кулеба запланував візит до Брюсселя: переговори з єврокомісарами

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запланував візит до Брюсселя, який відбудеться 7-8 листопада, повідомили у пресслужбі МЗС України.
Під час свого перебування у Брюсселі міністр проведе важливі переговори з єврокомісарами, що передують оприлюдненню звіту Єврокомісії щодо виконання Україною рекомендацій Євросоюзу. Цей звіт має важливе значення в контексті початку переговорного процесу щодо можливого членства України в Європейському Союзі, наголошують у МЗС.
Крім того, у рамках свого візиту Дмитро Кулеба проведе переговори з прем'єр-міністром Бельгії Олександром Де Кроо та міністром закордонних справ Аджеєм Лябібом. Основними темами обговорення стануть питання військової підтримки для України, захист енергетичної інфраструктури країни в зимовий період, застосування формули миру з ініціативи президента Володимира Зеленського та процес європейської інтеграції України.
Додатково, у рамках свого візиту, Дмитро Кулеба також візьме участь у конференції послів Бельгії та буде почесним гостем цього заходу, як оголосили у пресслужбі МЗС.
Під час свого перебування у Брюсселі міністр проведе важливі переговори з єврокомісарами, що передують оприлюдненню звіту Єврокомісії щодо виконання Україною рекомендацій Євросоюзу. Цей звіт має важливе значення в контексті початку переговорного процесу щодо можливого членства України в Європейському Союзі, наголошують у МЗС.
Крім того, у рамках свого візиту Дмитро Кулеба проведе переговори з прем'єр-міністром Бельгії Олександром Де Кроо та міністром закордонних справ Аджеєм Лябібом. Основними темами обговорення стануть питання військової підтримки для України, захист енергетичної інфраструктури країни в зимовий період, застосування формули миру з ініціативи президента Володимира Зеленського та процес європейської інтеграції України.
Додатково, у рамках свого візиту, Дмитро Кулеба також візьме участь у конференції послів Бельгії та буде почесним гостем цього заходу, як оголосили у пресслужбі МЗС.
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