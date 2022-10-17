Міністр Ірина Верещук пояснила причину збою у виплатах переселенцям

11:09 17 жовтня Київ, Україна

Виплати вимушеним переселенцям (ВПО) в Україні відбуваються один раз на місяць. При цьому відбувається це 3-го, 12-го чи 23-го числа кожного місяця.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Там роз'яснили, що іноді відбуваються затримки з нарахуванням коштів ВПО та пов'язано це з технічними проблемами. Щоб їх усунути якнайшвидше, одержувачам радять звертатися до органів соцзахисту за місцем реєстрації.

"Держава прагне всіляко допомогти українцям, змушеним через війну залишити свій будинок. Гроші та житло – дві ключові проблеми, які турбують наших людей. Намагаємося не лише забезпечити своєчасно виплати щомісячної державної допомоги з бюджету (2 тис. грн на дорослих та 3 тис. грн на дітей чи людей з інвалідністю). Ми також додатково співпрацюємо з міжнародними гуманітарними організаціями, щоб фінансова підтримка була значною. Головна мета – дати людям можливість адаптуватися, облаштуватись на новому місці, знайти роботу, увійти до більш стабільного ритму життя”, – прокоментувала ситуацію голова міністерства Ірина Верещук.

Нагадаємо, раніше українцям із звільнених регіонів нагадали про умову для виплати пенсій.