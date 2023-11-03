Міністр закордонних справ України зустрівся з головою Rheinmetall AG у Берліні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оголосив про свою зустріч з генеральним директором німецької оборонної компанії Rheinmetall AG, Арміном Паппергером, у Берліні.
На зустрічі обговорювалися шляхи зміцнення партнерства між оборонною промисловістю Німеччини та України з акцентом на наданні Україні додаткового озброєння та боєприпасів для забезпечення захисту країни, її цивільного населення та інфраструктури від можливих атак з боку росії.
Дмитро Кулеба наголосив на важливості зміцнення альянсу в оборонній сфері між Німеччиною та Україною у своєму повідомленні в соціальній мережі.
На зустрічі обговорювалися шляхи зміцнення партнерства між оборонною промисловістю Німеччини та України з акцентом на наданні Україні додаткового озброєння та боєприпасів для забезпечення захисту країни, її цивільного населення та інфраструктури від можливих атак з боку росії.
Дмитро Кулеба наголосив на важливості зміцнення альянсу в оборонній сфері між Німеччиною та Україною у своєму повідомленні в соціальній мережі.
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