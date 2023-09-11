Міністр закордонних справ Німеччини несподівано приїхала до Києва

10:17 11 вересня Київ, Україна

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок зненацька прибула до Києва. Після приїзду вона пообіцяла Україні підтримку у її прагненні приєднатися до Європейського Союзу.



Про це повідомляє німецьке видання ZDF.



Це вже четвертий візит глави МЗС Німеччини до України з початку повномасштабного вторгнення росії у лютому 2022 року. Прибуття Бербок до столиці України було збережено у секреті з міркувань безпеки та стало актуальним за тиждень до Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, що, ймовірно, має символічне значення з метою висловити знак солідарності.



Через, як і раніше, закритий повітряний простір над Україною, Анналена Бербок прибула до Києва з Польщі спеціальним поїздом уночі, що характерно для високопоставлених політичних візитів. Після прибуття її зустрів посол Німеччини в Україні Мартін Єгер.



Міністр Бербок висловила зобов'язання Німеччини щодо підтримки України на шляху до членства в Європейському Союзі, але також наполягала на подальших зусиллях щодо проведення реформ, зокрема у сфері боротьби з корупцією. Вона наголосила, що Україна захищає свободу всіх, і що Німеччина залишається рішучою у своїй підтримці країни у її євроінтеграційних зусиллях.