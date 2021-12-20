Міністерство освіти і науки присудило молодим вченим державну іменну стипендію

У неділю, 21 листопада, у День гідності та свободи, Міністерство освіти і науки (МОН) опублікувало у себе на сайті інформацію про те, що стали відомі переможці для отримання державної стипендії у 2022 році. Стипендія присуджується на честь Героїв Небесної Сотні, щоб увічнити події Революції Гідності.
Загалом із 176 претендентів було відібрано 22 вчених з активною громадською позицією, який кожен із них зробив вагомий внесок у розвиток демократичних та гуманістичних цінностей у сфері науки, що послужило зміцненню авторитету України у міжнародному форматі.
Згідно з підписаним наказом №1254 від 19.11.2021, Міністерство освіти і науки оголосило імена людей-переможців, визначених комісією.
Усіх переможців відбирали за п'ятьма номінаціями:
- стипендія ім. Дмитра Максимова;
- стипендія ім. Назарія Войтовича;
- стипендія ім. Романа Гурика;
- стипендія ім. Устима Голоднюка;
- стипендія ім. Юрія Поправки.
У перших двох номінаціях в кожну було відібрано по п'ять осіб, в трьох останніх - присуджено премії чотирьом номінантам.
Починаючи з 1 січня 2022 року щомісяця триватиме перерахування стипендії стипендіатам за основним місцем роботи або навчанням додатково до посадового окладу, іменної або ординарної (звичайної) академічної стипендії аспіранта, ад'юнкту, докторанта.
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