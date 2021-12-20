Міністерство освіти і науки присудило молодим вченим державну іменну стипендію

У неділю, 21 листопада, у День гідності та свободи, Міністерство освіти і науки (МОН) опублікувало у себе на сайті інформацію про те, що стали відомі переможці для отримання державної стипендії у 2022 році. Стипендія присуджується на честь Героїв Небесної Сотні, щоб увічнити події Революції Гідності.

Загалом із 176 претендентів було відібрано 22 вчених з активною громадською позицією, який кожен із них зробив вагомий внесок у розвиток демократичних та гуманістичних цінностей у сфері науки, що послужило зміцненню авторитету України у міжнародному форматі.

Згідно з підписаним наказом №1254 від 19.11.2021, Міністерство освіти і науки оголосило імена людей-переможців, визначених комісією.

Усіх переможців відбирали за п'ятьма номінаціями:

стипендія ім. Дмитра Максимова;

стипендія ім. Назарія Войтовича;

стипендія ім. Романа Гурика;

стипендія ім. Устима Голоднюка;

стипендія ім. Юрія Поправки.



У перших двох номінаціях в кожну було відібрано по п'ять осіб, в трьох останніх - присуджено премії чотирьом номінантам.

Починаючи з 1 січня 2022 року щомісяця триватиме перерахування стипендії стипендіатам за основним місцем роботи або навчанням додатково до посадового окладу, іменної або ординарної (звичайної) академічної стипендії аспіранта, ад'юнкту, докторанта.