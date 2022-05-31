Міністерство молоді та спорту дозволило проводити спортивні змагання в Україні

12:20 31 травня Київ, Україна

В Україні дозволили проведення спортивних змагань. Однак поки що лише на деяких територіях і без присутності глядачів.

Документ у себе на сторінці у Facebook опублікував олімпійський чемпіон Токіо, та народний депутат від фракції "Слуга народу" Жан Беленюк, з посиланням на рішення Міністерства молоді та спорту.



Відповідно до наказу міністерства, змагання поновлюються для якісної підготовки спортсменів національних збірних команд України з видів спорту до участі у головних міжнародних змаганнях.



При їхньому проведенні повинні дотримуватися умов безпеки, передбачених законодавством про воєнний стан.



Вказано, що змагання проводитимуться серед дорослих спортсменів та спортсменів найближчої до дорослої вікової групи, зокрема, спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю.



Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну 24 лютого всі спортивні змагання були скасовані у зв'язку із запровадженням військового стану.