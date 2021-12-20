Мінінфраструктури: танкер Delfi витягнуть безкоштовно

Приватна компанія проявила ініціативу в проведенні робіт з підняття затонулого в Одесі танкера з нафтою, без залучення бюджетних коштів.
Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Він уточнив, що 10 серпня був підписаний тристоронній договір між ОФ ДП «АМПУ», ТОВ «Краншип» і ТОВ «Бруклін-Київ».
Уже розпочато ряд підготовчих робіт для безпеки операції, серед яких: видалення піску з приміщень судна, видалення каменів, промивка піску під обшивкою для забезпечення викреніванія на лівий борт, а також ряд заходів щодо зняття забруднюючих речовин з танків судна.
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