Мінінфраструктури: танкер Delfi витягнуть безкоштовно

17:50 11 серпень Київ, Україна

Приватна компанія проявила ініціативу в проведенні робіт з підняття затонулого в Одесі танкера з нафтою, без залучення бюджетних коштів.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

«Важко не погодитися з такою пропозицією. В операції по СУДНОПІДЙОМ Delfi для нас важливі 2 критерію - здатність виконати поставлені завдання і можливість економії коштів платників податків », - написав Криклій.

Він уточнив, що 10 серпня був підписаний тристоронній договір між ОФ ДП «АМПУ», ТОВ «Краншип» і ТОВ «Бруклін-Київ».



Уже розпочато ряд підготовчих робіт для безпеки операції, серед яких: видалення піску з приміщень судна, видалення каменів, промивка піску під обшивкою для забезпечення викреніванія на лівий борт, а також ряд заходів щодо зняття забруднюючих речовин з танків судна.