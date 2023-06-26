Мінінфраструктури повідомляє: за три дні на "Укрзалізниці" продана 21 тис. Квитків

Як повідомив 28 травня на сайті міністерства перший заступник міністра інфраструктури України Дмитро Абрамович, майже 21 тис. Українців придбали залізничні квитки за три дні після оголошення про відновлення їх продажу.

"З 1 червня 42 поїзди будуть готові відправитися. І їх кількість може збільшитися. Всього за три дні зі старту продажів проїзних документів пасажири придбали 21 тис. Квитків. "Укрзалізниця" готова до запуску пасажирських перевезень з 1 червня ", - сказав чиновник.

Абрамович підкреслив, що "норми безпеки залишаються в пріоритеті" при запуску залізничних перевезень.

У Мінінфраструктури зазначили, що рішення про відновлення поїздок за напрямками, на які ще не продають квитки, будуть прийматися областями в залежності від ситуації з поширенням коронавирусной інфекції.



"На сьогодні, є рішення обласних комісій по відновленню повідомлення в Харківській, Донецькій, Луганській, Одеській, Полтавській і Черкаській областях. Обласні комісії Чернівецької та Закарпатської областей не дозволили відновити рух. Обласні комісії Тернопільської та Хмельницької областей дозволили запустити тільки приміське сполучення. Інші регіони ухвалять рішення додатково протягом 28-30 травня ", - розповіли у відомстві.

Про відновлення залізничного руху після карантину, пов'язаного з поширенням COVID-19, "Укрзалізниця" повідомила 26 травня. Анонсувалися поїздки п'яти поїздів "Інтерсіті +" з 1 червня.

27 травня "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків ще на дев'ять поїздів далекого прямування, вони відправляться в рейси теж з 1 червня.

З 1 червня квитки на потяги "Укрзалізниці" можна буде купити за 90 днів до рейсу замість нинішнього максимуму в 60 днів.

В Україні станом на ранок 28 травня зареєстровано 22 382 випадки коронавирусной інфекції, померло 669 осіб, вилікувалося 8439.