Мінфін протестував митників на благонадійність

21:22 21 липня Київ, Україна

Більш ніж 10% українських митників, які пройшли тестування на благонадійність, рекомендовано змінити робоче місце.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.



Експериментальний проєкт з тестування провели Мінфін та Держмитслужба України за підтримки Міжнародної організації з міграції та посольства США в Україні.



Найбільше співробітників, нерекомендованих до проходження подальшої служби, - на Азовській митниці: 22,6%.



56% співробітників за підсумками проєкту показали позитивний результат за всіма трьома тестами - на знання митного та антикорупційного законодавства, на загальні здібності і тест на благонадійність.



Відмінний результат за всіма трьома тестами отримали 495 з понад 9 тис. протестованих митників. Найбільший відсоток "відмінників" (9%) - на Буковинській та Поліській митницях.



Найвищий рівень благонадійності показали Подільська митниця (Хмельницька область) - 75%, Північна митниця (Чернігівська область) - 65%, Київська митниця (Черкаська область) - 69,5%.



Кращі результати з тестування на знання законодавства і загальні здібності показали Поліська, Буковинська, Дніпровська (Дніпропетровська область), Чорноморська (Миколаївська область) і Енергетична митниці - близько 90% службовців успішно склали тести.



За результатами тестування "умовно рекомендовано" продовжити службу 10,7% митникам.



"Доля 10,7% умовно рекомендованих залежить від них самих: ці працівники повинні зняти питання, що виникли до них в ході тестування. Результати дають нам сигнал, окремих працівників очікує підвищення, адже вони показали високий рівень відповідальності і професіоналізму, ніж вимагає їхня нинішня посада", - цитує Держмитслужба главу відомства Павла Рябикіна.







Атестації кваліфікації і благонадійності в митних органах Мінфін хоче проводити регулярно.



Коли проводилося це тестування, не уточнюється. У червні Рябикін говорив, що тестування 9 тис. співробітників митниці показало, що потрібно замінити половину з них.