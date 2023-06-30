Міненерго повідомляє про завершення відновлення гідроагрегату на українській ГЕС

12:18 30 червня Київ, Україна

У рамках великої ремонтної кампанії, спрямованої на оновлення енергетичних об'єктів, на одній із гідроелектростанцій України успішно завершилися роботи з відновлення гідроагрегата потужністю понад 300 МВт.

Про це повідомляє Міненерго у п'ятницю, 30 червня.

"З планового ремонту, що проходить у рамках масштабної ремонтної кампанії енергетичних об'єктів, вийшов гідроагрегат однієї з гідроелектростанцій потужністю понад 300 МВт", – йдеться у повідомленні.

При цьому ремонтна кампанія на об'єктах генерації – теплової, гідро- та атомної – триває. Виробленої електроенергії цілком достатньо для покриття потреб споживачів.



Напередодні через негоду без світла тимчасово залишалися споживачі у Львівській, Рівненській, Кіровоградській областях. У Донецькій області залишаються знеструмленими чотири населені пункти.



Через технологічні порушення вимикалася частина споживачів у Чернігівській області. Ведуться відновлювальні роботи.



Через російські обстріли знеструмлено в Донецькій області – 15 населених пунктів, у Запорізькій – 3 населені пункти, у Херсонській – чотири населені пункти. Залишається без світла частина споживачів у Чернігівській, Сумській, Харківській областях. Ремонтні бригади енергетиків працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

У Херсонській області заживлено два населені пункти, відключені з початку деокупації. А в Херсоні заживлено 211 споживачів, відключених після підтоплення. Залишаються без світла 13,3 тисячі споживачів.