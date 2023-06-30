Міненерго повідомляє про завершення відновлення гідроагрегату на українській ГЕС

У рамках великої ремонтної кампанії, спрямованої на оновлення енергетичних об'єктів, на одній із гідроелектростанцій України успішно завершилися роботи з відновлення гідроагрегата потужністю понад 300 МВт.
Про це повідомляє Міненерго у п'ятницю, 30 червня.
При цьому ремонтна кампанія на об'єктах генерації – теплової, гідро- та атомної – триває. Виробленої електроенергії цілком достатньо для покриття потреб споживачів.
Напередодні через негоду без світла тимчасово залишалися споживачі у Львівській, Рівненській, Кіровоградській областях. У Донецькій області залишаються знеструмленими чотири населені пункти.
Через технологічні порушення вимикалася частина споживачів у Чернігівській області. Ведуться відновлювальні роботи.
Через російські обстріли знеструмлено в Донецькій області – 15 населених пунктів, у Запорізькій – 3 населені пункти, у Херсонській – чотири населені пункти. Залишається без світла частина споживачів у Чернігівській, Сумській, Харківській областях. Ремонтні бригади енергетиків працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.
У Херсонській області заживлено два населені пункти, відключені з початку деокупації. А в Херсоні заживлено 211 споживачів, відключених після підтоплення. Залишаються без світла 13,3 тисячі споживачів.
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