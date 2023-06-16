Міненерго про проблеми в енергосистемі через російські атаки

12:51 24 травня Київ, Україна

Спостерігається продовження атак російських сил на прифронтових та прикордонних територіях, що призводить до постійних пошкоджень енергетичної інфраструктури та проблем з електропостачанням.



Про це заявили у Міненерго.



Внаслідок військових дій у Донецькій області 14 населених пунктів опинилися без електрики, що призвело до відсутності світла у 8,9 тисячі споживачів.



Після останньої масованої атаки, єдину шахту, що залишилася без електропостачання, було відновлено, другу вдалося відновити, повідомляє міністерство.



Внаслідок обстрілів у Запорізькій області 4 населені пункти залишилися без електрики, а на Сумщині без енергопостачання залишилося 2,4 тисячі споживачів.



Крім того, через попередні обстріли частина споживачів у Харківській, Херсонській та Чернігівській областях також залишилася без світла. Ремонтні бригади працюють у тих регіонах, де ситуація дозволяє забезпечити безпеку.



За останню добу вдалося відновити електрику майже для 22 тисяч споживачів, переважно в Донецькій та Запорізькій областях, повідомляється в офіційній заяві.



Також Міністерство енергетики повідомило про інцидент у Полтавській області, де місцевий житель напав на бригаду енергетиків, які виконували роботи. У ході бійки нападник використав перцевий балончик.



Постраждалі отримали тілесні ушкодження, проте їхній стан на ранок був задовільний, додало міністерство. Незважаючи на складну ситуацію після обстрілу, енергетична система продовжує працювати стабільно.



Ведеться ремонтна кампанія на об'єктах генерації та електричних мережах, наголосили у Міністерстві енергетики. На цю добу не планується ні експорт, ні імпорт електроенергії.



Крім того, міністерство повідомило, що обсяг газу в українських сховищах збільшився на 32,5 мільйона кубометрів за добу. Загальний обсяг газових запасів становить понад 9,3 мільярда кубометрів.