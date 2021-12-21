Мінекономіки має проблеми з виплатою допомоги з безробіття

07:43 20 грудень Київ, Україна

У Міністерстві економіки розповіли про наявні на сьогодні труднощі у своєчасній виплаті допомоги з безробіття.



Марина Лазебна, міністр Міністерства соціальної політики пояснила, чому виникла заборгованість, посилаючись на несистемну фіскальну реформу.



Загалом за виплати по безробіттю відповідає інше міністерство, оскільки відповідний фонд не входить до структури управління її відомства. Цим мають займатися посадові особи Міністерства економіки.



Проте Марина Лазебна прокоментувала, на тлі чого виникла значна заборгованість із виплат, причому сама по собі проблема з'явилася ще 5 років тому, у 2016 році, коли єдиний соціальний внесок зменшили практично вдвічі.



За її словами, у 2016 році зменшили фіскальну базу, але не звернули увагу на напрями фінансування. В результаті потреби стали зростати, а ресурси відповідно зменшилися.



«Коштом чого підвищувати пенсії, виплати за регресами, наразі ще «ковідні» виплати? У Фонду соціального страхування по лікарняних прострочена заборгованість 1,5 мільярда гривень. Тут ми працюємо над цифровізацією та верифікацією», - додала міністр соціальної політики.



Тим часом зараз, напередодні Новорічних свят в Україні різко зросла кількість сезонних вакансій на посади, пов'язані в основному зі сферою обслуговування.