Мінекономіки: протягом найближчих чотирьох років подорожчають всі комунальні тарифи

17:52 22 червня Київ, Україна

Протягом найближчих чотирьох років тарифи на всі види комунальних послуг будуть підвищуватися щорічно від 5% до 33%, залежно від послуги.

Про це повідомляється на сайті Мінекономіки.



Так, прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки передбачає, що тарифи для населення на гарячу воду і опалення в 2021 році зростуть на 33%, у 2022 році - на 6%, в 2023 році - на 5%, в 2024 році - на 5%.



Також очікується, що тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення зростуть в 2021 році на 20%, в 2022 році - на 11%, в 2023 році - на 5%, в 2024 році - на 5%.



Утримання будинків, споруд та прибудинкових територій подорожчає у 2021 році на 10%, у 2022 році - на 10%, в 2023 році - на 5%, в 2024 році - на 5%.