Мінцифри з Google запускає оновлений курс про основи ШІ - Федоров

17:00 25 вересня Київ, Україна

Міністерство цифрової трансформації разом із Google запускає оновлений курс про штучний інтелект "Основи АI".

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



За його словами, йдеться про курс навчання з топовими експертами з Google та інших компаній, щоб прокачати бізнес або спростити повсякденне життя за допомогою штучного інтелекту (ШІ).



В курсі 36 коротких уроків, за якими можна дізнатися:

що таке ШІ, навіщо він потрібний;

про ШІ для роботи, бізнесу, повсякденного життя;

які ризики під час роботи з ШІ;

які стратегії трансформації бізнесу з ШІ.

Як пояснив міністр, вчитися можуть усі українці, незалежно від досвіду у технологіях, віці чи геолокації. Потрібна лише мотивація.