Мінцифри з Google запускає оновлений курс про основи ШІ - Федоров

Міністерство цифрової трансформації разом із Google запускає оновлений курс про штучний інтелект "Основи АI".
Про це повідомив віце-прем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, йдеться про курс навчання з топовими експертами з Google та інших компаній, щоб прокачати бізнес або спростити повсякденне життя за допомогою штучного інтелекту (ШІ).
В курсі 36 коротких уроків, за якими можна дізнатися:
За його словами, йдеться про курс навчання з топовими експертами з Google та інших компаній, щоб прокачати бізнес або спростити повсякденне життя за допомогою штучного інтелекту (ШІ).
В курсі 36 коротких уроків, за якими можна дізнатися:
- що таке ШІ, навіщо він потрібний;
- про ШІ для роботи, бізнесу, повсякденного життя;
- які ризики під час роботи з ШІ;
- які стратегії трансформації бізнесу з ШІ.
Як пояснив міністр, вчитися можуть усі українці, незалежно від досвіду у технологіях, віці чи геолокації. Потрібна лише мотивація.
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