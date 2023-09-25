Мінцифри з Google запускає оновлений курс про основи ШІ - Федоров

17:00 25 вересня Київ, Україна

Міністерство цифрової трансформації разом із Google запускає оновлений курс про штучний інтелект "Основи АI".
 
Про це повідомив віце-прем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, йдеться про курс навчання з топовими експертами з Google та інших компаній, щоб прокачати бізнес або спростити повсякденне життя за допомогою штучного інтелекту (ШІ).

В курсі 36 коротких уроків, за якими можна дізнатися:
  • що таке ШІ, навіщо він потрібний;
  • про ШІ для роботи, бізнесу, повсякденного життя;
  • які ризики під час роботи з ШІ;
  • які стратегії трансформації бізнесу з ШІ.
Як пояснив міністр, вчитися можуть усі українці, незалежно від досвіду у технологіях, віці чи геолокації. Потрібна лише мотивація.
"По закінченні навчання отримаєте сертифікат від Google, який можна додати до CV або запостити у LinkedIn", - зазначив Федоров.